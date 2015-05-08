Vis domani a San Severo nella tana della capolista

L’impegno, sulla carta, è di quelli proibitivi. Contro la squadra che ha dominato il girone campano/pugliese di regular season e che ha iniziato i play off a mille, rifilando 14 punti a Campli e 17 a Formia. A ciò si aggiunga l’infortunio di Zampogna (stagione praticamente finita per il play palmese per via dello stiramento al polpaccio rimediato domenica scorsa) e il quadro delle difficoltà aumenta a dismisura. Ma la Vis, che ancora si lecca le ferite dopo il pesante ko interno di sette giorni fa contro Campli, non ha nessuna intenzione di recitare il ruolo di vittima sacrificale domani sera in terra pugliese, al cospetto di un’Allianz San Severo lanciatissima verso la conquista della serie B.

Una Vis coesa e pronta a reagire

I bianco/amaranto di coach D’Arrigo sono un gruppo coeso, di uomini veri in campo e fuori, pronti a reagire ad ogni avversità, come già avvenuto in stagione. Era successo due mesi fa dopo la sconfitta beffa maturata all’ultimo secondo contro Capo d’Orlando, che addirittura aveva messo in discussione la qualificazione alla fase nazionale. Da allora sono arrivate quattro vittorie consecutive e il primo posto finale, segno inequivocabile di una capacità di rialzarsi che fa ben sperare per l’appuntamento di domani. Ricci, Serroni, Brunetti e De Fabritiis sono le punte di diamante della corazzata di coach Coen, che può disporre di un roster profondo, allestito per centrare il salto di categoria.

I reggini, però, non sono da meno, e partiranno stamani alla volta della Puglia con l’intento di dare battaglia e rilanciare le proprie ambizioni in chiave promozione.

Palla a due e arbitri della gara

Palla a due domani sera alle 21.15 al Palazzetto dello sport “Falcone Borsellino” di San Severo.

Arbitrerà la coppia composta da Antonio Errico di Perugia e Omar Abbassi di Ascoli Piceno.