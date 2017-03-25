Vis-Rende ultimo atto. Chi vince va in finale

Vita mea mors tua. Una stagione in quaranta minuti. Vis Reggio Calabria e Bim Bum Basket Rende si giocano tutto domani, domenica 26 marzo, in un match senza appello. Chi vince va in finale, chi perde conclude anticipatamente, e probabilmente senza meritarlo, l’avventura nei play off di serie C silver Calabria.

Una sfida da giocare con il cuore

In partite come questa non servono né tecnica, né tattica. Bisogna gettare il cuore oltre l’ostacolo, difendere alla morte, sudare la canotta dalla palla a due alla sirena finale, buttarsi su ogni pallone come se non ci fosse un domani. Quanto accaduto in gara-1 e in gara-2 non conta più nulla.

Potrebbe essere il fattore campo, fino al momento “off limits” per le squadre in trasferta, a fare la differenza in una serie così appassionante ed equilibrata. A dirlo sono i freddi numeri. Cinque i precedenti stagionali fra le due compagini: nei due incontri disputatisi in terra cosentina (23 novembre e 23 marzo) ha sempre vinto Rende, così come la Vis si è regolarmente imposta nei tre match in riva allo Stretto (5 febbraio, 19 febbraio e 19 marzo). Ed è proprio il fortino quasi inespugnabile del PalaBotteghelle (solo il Val Gallico è riuscito a violarlo in stagione) l’arma in più che la Vis cercherà di sfruttare per raggiungere la seconda finale consecutiva dopo quella disputata e vinta nello scorso campionato. Il pubblico reggino mai come quest’anno è stato il vero sesto uomo in campo, capace di trascinare capitan Tramontana e compagni nei momenti di difficoltà. Domani più che mai serve l’incitamento e il calore dei supporters bianco/amaranto per centrare la finalissima.

Orario e arbitri della partita

Palla a due alle ore 19.30.

Arbitrerà la coppia catanzarese composta da Rosa Anna Nocera e Gianmaria Celia.