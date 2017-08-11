Brandon Viglianisi, talento cristallino scuola Viola, reduce da due stagioni super al Val Gallico, è un nuovo giocatore della Vis Reggio Calabria. Dopo Skurdauskas, Soldatesca e Barrile, si tratta dell’ennesimo colpo di mercato messo a segno dal dg Luigi Di Bernardo e dai suoi collaboratori. Viglianisi, classe 1994, ha rinunciato ad allettanti offerte provenienti anche al di fuori dei confini regionali pur di giocare nella sua città e contribuire alla crescita del movimento cestistico calabrese. Una scelta, questa, che certamente gli fa onore.

Il ritorno alla Vis dopo la stagione 2014/15

Alla Vis il play/guardia originario di Campo Calabro aveva già giocato nella stagione 2014/15, vincendo il raggruppamento siculo/calabro di serie C e provando l’esperienza del gironcino nazionale per l’accesso in serie B. Al suo attivo, da giovanissimo, alcune sporadiche presenze in Lega2, Dna e B Dilettanti con la canotta nero/arancio della Viola e un’annata in Dnc con la Cestistica Gioiese.