Confesercenti presenta “Visione Reggio 2030” alla Camera di Commercio
Turismo, imprese, rigenerazione urbana e mobilità integrata al centro di “Visione Reggio 2030”, il piano di Confesercenti per Reggio e area metropolitana
18 Novembre 2025 - 18:56 | Comunicato Stampa
Venerdì 21 novembre, alle ore 9:30, presso il Salone del Consiglio della Camera di Commercio di Reggio Calabria, Confesercenti presenterà ufficialmente “Visione Reggio 2030”, il documento strategico dedicato allo sviluppo della città e dell’area metropolitana.
Contenuti e obiettivi del documento
Si tratta di un lavoro che analizza criticità e potenzialità del territorio e propone un percorso organico articolato in sette pilastri: turismo, imprese, rigenerazione urbana, innovazione, digitalizzazione, manutenzione e mobilità integrata.
Durante l’incontro verranno illustrati il metodo, gli obiettivi e le proposte operative contenute nel documento, con particolare attenzione alla costruzione di una visione condivisa e alla partecipazione attiva del territorio.
Come partecipare e dove consultare il documento
Al termine della presentazione, il documento integrale e una versione di sintesi saranno
disponibili in formato digitale sul sito di Confesercenti Reggio Calabria, dove sarà possibile per cittadini, imprese e associazioni inviare contributi e osservazioni.