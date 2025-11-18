Confesercenti presenta “Visione Reggio 2030” alla Camera di Commercio

Turismo, imprese, rigenerazione urbana e mobilità integrata al centro di “Visione Reggio 2030”, il piano di Confesercenti per Reggio e area metropolitana

Venerdì 21 novembre, alle ore 9:30, presso il Salone del Consiglio della Camera di Commercio di Reggio Calabria, Confesercenti presenterà ufficialmente “Visione Reggio 2030”, il documento strategico dedicato allo sviluppo della città e dell’area metropolitana.

Contenuti e obiettivi del documento

Si tratta di un lavoro che analizza criticità e potenzialità del territorio e propone un percorso organico articolato in sette pilastri: turismo, imprese, rigenerazione urbana, innovazione, digitalizzazione, manutenzione e mobilità integrata.

Durante l’incontro verranno illustrati il metodo, gli obiettivi e le proposte operative contenute nel documento, con particolare attenzione alla costruzione di una visione condivisa e alla partecipazione attiva del territorio.

Come partecipare e dove consultare il documento

Al termine della presentazione, il documento integrale e una versione di sintesi saranno

disponibili in formato digitale sul sito di Confesercenti Reggio Calabria, dove sarà possibile per cittadini, imprese e associazioni inviare contributi e osservazioni.