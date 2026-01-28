Reggio, il Generale di Corpo d’Armata Domizi in visita al Comando Provinciale dei Carabinieri

Il Generale ha incontrato i militari dei reparti operanti sull’intero territorio provinciale, ai quali ha rivolto parole di apprezzamento per la professionalità, il senso del dovere e la dedizione dimostrati

Questa mattina il Generale di Corpo d’Armata Claudio Domizi, Comandante Interregionale Carabinieri “Culqualber”, ha effettuato una visita istituzionale presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria, a testimonianza della costante attenzione dei vertici dell’Arma nei confronti dei reparti e del personale impegnato quotidianamente nella tutela della sicurezza e della legalità sul territorio.

L’incontro con i militari dell’Arma

Accolto dal Comandante Provinciale, il Generale Domizi ha incontrato i militari dei reparti operanti sull’intero territorio provinciale, ai quali ha rivolto parole di apprezzamento per la professionalità, il senso del dovere e la dedizione dimostrati nello svolgimento delle attività istituzionali.

Nel corso dell’incontro con il personale, il Comandante Interregionale ha salutato anche i rappresentanti dell’Associazione Nazionale Carabinieri e dell’Associazione Nazionale Forestale, nonché i reparti speciali dell’Arma dei Carabinieri operanti nella provincia e una delegazione della Scuola Allievi Carabinieri, sottolineando il valore della tradizione, della memoria e della continuità dei valori che uniscono l’Arma in servizio e quella in congedo.

Il confronto con le autorità locali

Nel prosieguo della visita, il Generale Domizi ha incontrato le Autorità locali, ribadendo l’importanza della collaborazione istituzionale quale elemento fondamentale per garantire un’efficace azione a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Il Comandante Interregionale ha inoltre fatto visita all’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, dove è in fase di realizzazione il Monumento al Carabiniere, opera nata dalla volontà di suggellare il rapporto tra la comunità reggina e l’Arma dei Carabinieri.

La visita si è infine conclusa con il raggiungimento di alcune Stazioni Carabinieri della provincia, dove il Generale Domizi ha incontrato i militari impegnati nel servizio di prossimità, sottolineando il ruolo centrale delle Stazioni quali presidio di legalità e punto di riferimento per le comunità locali.