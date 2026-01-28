Calabria, festa abusiva di 2000 persone in cima alla seggiovia: nove denunce

Il massiccio afflusso alle festa ha gettato nel caos la cittadina con strade bloccate e problemi a servizi essenziali. L'area era priva di vie di fuga e dei requisiti minimi di sicurezza

Una festa abusiva a pagamento “après-ski” organizzata domenica scorsa a monte Cima bianca in località Villaggio Palumbo, a Cotronei, nota località turistica della Sila, è costata la denuncia a nove persone.

I carabinieri hanno segnalato alla Procura della Repubblica di Crotone i nove, tra organizzatori dell’evento, gestori dell’impianto di risalita e proprietari dell’area, per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo e violazioni al Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Il massiccio afflusso alle festa – almeno 2000 persone – aveva infatti gettato nel caos la località sciistica dove, secondo quanto sarebbe stato accertato dai carabinieri, si è verificata la congestione del traffico con strade bloccate, oltre a creare problemi a servizi essenziali, igienici e di ristoro, sottodimensionati rispetto all’afflusso.

Problemi sono stati segnalati anche da diversi sciatori, rimasti bloccati in attesa di scendere a valle con la seggiovia.

Evento senza autorizzazioni e requisiti di sicurezza

Dalle indagini è emerso che la discoteca a cielo aperto era stata aperta senza la licenza dell’autorità di pubblica sicurezza, senza il preventivo e obbligatorio parere della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, dicono gli investigatori, “in mancanza dei requisiti minimi di sicurezza, solidità e capienza previsti dalla normativa vigente“.

In particolare, l’area interessata sarebbe stata strutturalmente inidonea ad accogliere un evento di tale portata, essendo priva dei requisiti minimi di sicurezza.

L’area, infatti, non disponeva di un’adeguata illuminazione, di vie di fuga, né di presidi di emergenza e sistemi di controllo, consentendo l’accesso indiscriminato alla vetta dell’impianto sciistico.

