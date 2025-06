A Reggio l’ambulatorio mobile per la salute respiratorie: visite gratuite sul lungomare

“REMaRe Insieme” verso la salute respiratoria: l’ambulatorio mobile sarà per due giorni in città

REMaRe Insieme (acronimo di Roadshow Emersione Malattie Respiratorie) è un’iniziativa che ha come obiettivo la prevenzione e diagnosi precoce delle malattie respiratorie in Italia. Il progetto è promosso dall’Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri AIPO-ITS/ETS, dalla Società Italiana di Pneumologia SIP/IRS e dalla Consulta della Pneumologia, in collaborazione con Università e Amministrazioni locali.

Ambulatorio mobile per la salute respiratoria

L’ambulanza mobile, che è un truck attrezzato di 60 m², farà tappa in otto città italiane dal 4 al 17 giugno 2025, con il suo obiettivo di sensibilizzare alla prevenzione delle malattie respiratorie. A Reggio Calabria, l’iniziativa avrà luogo il 13 e 14 giugno 2025, presso il lungomare Falcomatà, dalle ore 9:00 alle 18:00. Qui i cittadini potranno usufruire del servizio gratuitamente, senza necessità di prenotazione.

I servizi offerti

Nel truck, i cittadini potranno eseguire gratuitamente una spirometria, un test rapido e non invasivo fondamentale per la valutazione della capacità respiratoria e per il rilevamento precoce di patologie come BPCO, asma e bronchiti croniche. Inoltre, potranno ricevere consulenze da medici pneumologi e operatori sanitari, che risponderanno a domande, esamineranno i sintomi e offriranno utili consigli sulla salute respiratoria.

I partecipanti avranno anche accesso a materiale informativo per imparare a evitare i principali fattori di rischio per la salute respiratoria, come il fumo attivo e passivo, l’inquinamento atmosferico, l’esposizione lavorativa a sostanze nocive e la scarsa aderenza vaccinale.

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), le malattie respiratorie croniche sono tra le prime cinque cause di morte nel mondo. In Italia, oltre tre milioni di persone sono affette da BPCO, spesso senza diagnosi. Il progetto “REMaRe Insieme” si propone quindi come un’iniziativa di grande valore sanitario, con un focus sulla prevenzione, il diritto alla salute e l’accesso alle cure.

Il progetto è sponsorizzato non condizionante da GSK e Menarini e ha lo scopo di portare la prevenzione della salute respiratoria direttamente nelle piazze italiane, per far sì che sempre più cittadini siano consapevoli dell’importanza della diagnosi precoce.