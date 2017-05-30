A Viterbo il gusto di gelato Italico “decolla”

Italico inarrestabile…coinvolge anche i Vertici dell’Aeronautica Militare Italiana,, la preparazione promossa dai Maestri Calabresi Gaetano Vincenzi e Davide Destefano entra di diritto nella grande famiglia dell’Aeronautica Militare.

Il trascorso dei due Grandi Maestri che in questo corpo hanno svolto la leva , ha aperto le porte dell’aeroporto Tommaso Fabbri, che da più di cinquant’anni addestra il meglio di Mamma Aeronautica. Nell’occasione è stato allestito un vero e proprio laboratorio, all’interno della sala Magna, dove il Maestro Vincenzi, il comandante della Base Colonnello Michele Vai e gli alti vertici della A.N.VAM, Maurizio Bertelegni e Giuseppe Abbate, in alta uniforme, hanno prodotto il famoso gusto.

Continua quindi la diffusione del messaggio

di fratellanza e collaborazione che coinvolge anche chi lo aveva dimenticato…

Uniti si vince sempre…