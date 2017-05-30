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A Viterbo il gusto di gelato Italico “decolla”

Il gelato Italico dei maestri calabresi Gaetano Vincenzi e Davide Destefano entra nella famiglia dell'Aeronautica Militare con un laboratorio a Viterbo

30 Maggio 2017 - 14:15 | di Federica Geria

Il gusto di gelato Italico preparato con i vertici dell'Aeronautica Militare nell'aeroporto Tommaso Fabbri di Viterbo

Italico inarrestabile…coinvolge anche i Vertici dell’Aeronautica Militare Italiana,, la preparazione promossa dai Maestri Calabresi Gaetano Vincenzi e Davide Destefano entra di diritto nella grande famiglia dell’Aeronautica Militare.

Il trascorso dei due Grandi Maestri che in questo corpo hanno svolto la leva , ha aperto le porte dell’aeroporto Tommaso Fabbri, che da più di cinquant’anni addestra il meglio di Mamma Aeronautica. Nell’occasione è stato allestito un vero e proprio laboratorio, all’interno della sala Magna, dove il Maestro Vincenzi, il comandante della Base Colonnello Michele Vai e gli alti vertici della A.N.VAM, Maurizio Bertelegni e Giuseppe Abbate, in alta uniforme, hanno prodotto il famoso gusto.
Continua quindi la diffusione del messaggio
di fratellanza e collaborazione che coinvolge anche chi lo aveva dimenticato…
Uniti si vince sempre…

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A Viterbo il gusto di gelato Italico "decolla", foto 4

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