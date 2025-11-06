Vitor Borges per tutti Vitinho: ‘Lavoriamo bene ogni giorno. L’obiettivo? I playoff’

Il giovane brasiliano, cresciuto nella scuola calcio Futura in Brasile, è oggi una pedina fondamentale nell'A2 Elite della Cadi Antincendi dei mister Martino e Honorio

Un mix di entusiasmo contagioso e grande professionalità. È questo quello che traspare dalle parole di Vitor Borges, giovane calcettista brasiliano cresciuto nella scuola calcio Futura sotto la guida di Marcio Toni e oggi diventato un tassello imprescindibile per la formazione A2 Elite dei mister Martino e Honorio.

Lo incontriamo dopo l’importante vittoria contro l‘Itria, una vittoria che proietta la squadra ancora più in alto in classifica. Alla domanda su come stia procedendo questo momento, la sua risposta è un fiume in piena di positività: “Bene, benissimo. Tutti, tutti i giocatori,lavorano sodo e vogliamo arrivare in alto”.

L’entusiasmo è palpabile, così come l’orgoglio per le sue radici, quando gli facciamo notare che nel roster sta diventando “ancora più brasiliano” con l’arrivo del connazionale Kadu. “Eh, sì. Kadu è un bravissimo giocatore. Penso che aiuterà noi di più a fare un buon campionato”. Un rinforzo importante“.

Ma dove può arrivare questa squadra carica di talento e fiducia? L’ultima vittoria ha acceso i riflettori sul loro potenziale. Vitinho non ha dubbi e fissa un obiettivo chiaro: “Sì, spero che arriviamo a fine del campionato bene per arrivare in play-off“.

Occhi puntati, però, sul prossimo impegno: una trasferta ostica contro la Lazio. “Sì, spero che sarà una gran partita, sarà in trasferta ma daremo il massimo“. Oltre al campo, Vitor sta trovando il suo spazio anche nella vita di tutti i giorni a Lazzaro contribuendo alla crescita della Scuola Calcio della Cadi Antincendi Futura. E un aspetto che lo rende particolarmente orgoglioso è il suo coinvolgimento nel vivaio. “Il lavoro con i più giovani? Procede molto bene,… anche grazie a Pizetta, Cividini e Pedro Mendes. Lavorare qui, con i bambini è sempre un bel lavoro, loro sono il futuro del nostro sport e della nostra società”.

Un impegno che ricorda le sue origini nella scuola Futura in Brasile e che dimostra come il club stia puntando su una crescita a 360 gradi del proprio gruppo.

Non dimentica le sue radici e i tifosi che lo seguono dall’altra parte del mondo. “Saluto tutti i miei amici e sostenitori del Brasile. Sono sempre collegati e per me è una grande gioia”.