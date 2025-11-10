Vito Mancuso incontra gli studenti del Liceo Classico “Tommaso Campanella” di Reggio
Vito Mancuso a Reggio Calabria: il teologo dialoga con gli studenti sul valore della speranza nel suo ultimo saggio
10 Novembre 2025 - 09:17 | Comunicato Stampa
Giorno 7 novembre il Liceo Classico “Tommaso Campanella”, in collaborazione con il Circolo Culturale “Rhegium Julii”, ha ospitato Vito Mancuso, filosofo e teologo laico, che ha dialogato con gli studenti delle classi 4B, 5B, 5F, 5G sul suo ultimo saggio, “Destinazione speranza”.
Il valore della speranza secondo Vito Mancuso
Nel corso dell’incontro, l’autore ha posto l’accento sull’importanza della speranza come guida nel percorso esistenziale di ogni individuo e ha risposto con grande disponibilità alle numerose domande poste dagli studenti.
Saluti e interventi istituzionali
Dopo i saluti del Dirigente Scolastico, Avv. Lucia Zavettieri, e del Presidente del Circolo Culturale “Rhegium Julii”, Dott. Giuseppe Bova, ha presentato l’autore Elisa D’Ascola, membro del “Rhegium Julii” e docente di Filosofia e Storia.
Introduzione e moderazione dell’incontro
Ha introdotto il saggio il Prof. Gianfranco Cordì, docente di Filosofia e Storia del Liceo.
Ha moderato l’incontro il Prof. Albanese, docente di Latino e Greco.
Il contributo del gruppo giovani del “Rhegium Julii”
Ha partecipato alla pregevole iniziativa il gruppo giovani del Liceo per il “Rhegium Julii”, con la referente, Prof.ssa Tiziana Raffaella Biondi.