Vito Mancuso incontra gli studenti del Liceo Classico “Tommaso Campanella” di Reggio

Giorno 7 novembre il Liceo Classico “Tommaso Campanella”, in collaborazione con il Circolo Culturale “Rhegium Julii”, ha ospitato Vito Mancuso, filosofo e teologo laico, che ha dialogato con gli studenti delle classi 4B, 5B, 5F, 5G sul suo ultimo saggio, “Destinazione speranza”.

Il valore della speranza secondo Vito Mancuso

Nel corso dell’incontro, l’autore ha posto l’accento sull’importanza della speranza come guida nel percorso esistenziale di ogni individuo e ha risposto con grande disponibilità alle numerose domande poste dagli studenti.

Saluti e interventi istituzionali

Dopo i saluti del Dirigente Scolastico, Avv. Lucia Zavettieri, e del Presidente del Circolo Culturale “Rhegium Julii”, Dott. Giuseppe Bova, ha presentato l’autore Elisa D’Ascola, membro del “Rhegium Julii” e docente di Filosofia e Storia.

Introduzione e moderazione dell’incontro

Ha introdotto il saggio il Prof. Gianfranco Cordì, docente di Filosofia e Storia del Liceo.

Ha moderato l’incontro il Prof. Albanese, docente di Latino e Greco.

Il contributo del gruppo giovani del “Rhegium Julii”

Ha partecipato alla pregevole iniziativa il gruppo giovani del Liceo per il “Rhegium Julii”, con la referente, Prof.ssa Tiziana Raffaella Biondi.