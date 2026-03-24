La Scuola “Vittorino da Feltre” di Reggio Calabria vince la finale cittadina del Torneo Jr NBA FIP School League

Gli studenti dell’Istituto Comprensivo “Carducci – V. Da Feltre” di Reggio Calabria si sono aggiudicati la finale cittadina del Torneo Jr NBA FIP School League, il torneo scolastico targato Federazione Italiana Pallacanestro ed NBA. I ragazzi della scuola secondaria di primo grado “Vittorino da Feltre”, nella finale giocata al PalaCalafiore di Reggio Calabria, si sono classificati al primo posto, vincendo il torneo e aggiudicandosi la Finale nazionale della FIP NBA School Cup, che si terrà il 4 e 5 maggio a Montebelluna (Treviso).

A scendere in campo, gli alunni Catanoso Francesco, Foti Gabriele, Ieracitano Alessandro, Malara Sara, Merenda Martina, Milardi Alberto, Polimeni Carmine, Santodirocco Cesare ed Edoardo e Sarr Yacine, accompagnati dai docenti di scienze motorie Antonello Luppino e Valeria Tripodi.

Dopo aver affrontato e vinto tutte le gare disputate contro le scuole secondarie di primo grado di Gioiosa Ionica, Palmi e la scuola secondaria di primo grado “Pirandello” dell’I.C. Falcomatà Archi di Reggio Calabria, la squadra della “Vittorino da Feltre” è approdata in semifinale battendo la scuola secondaria di primo grado “Spanò Bolani” dell’I.C. “De Amicis Bolani” di Reggio Calabria e conquistando infine la vittoria nella finale contro la scuola secondaria di primo grado dell’I.C. “Cassiodoro Don Bosco” di Pellaro.

Dopo questa vittoria, la squadra della “Vittorino da Feltre” si prepara ad affrontare la Finale Nazionale di maggio con entusiasmo e determinazione.

“Siamo estremamente orgogliosi dei nostri studenti per il traguardo raggiunto, frutto di impegno, spirito di squadra e passione”, afferma il Dirigente Scolastico dell’Istituto “Carducci – V. Da Feltre”, Sonia Barberi. “Lo sport – prosegue – rappresenta per la nostra scuola un pilastro educativo fondamentale: promuove valori come il rispetto, l’inclusione, la collaborazione e il senso di responsabilità. I miei complimenti ai ragazzi, ai docenti e a tutta la nostra comunità educante. Continueremo a sostenere e promuovere iniziative come questa, convinti che contribuiscano in modo significativo alla crescita globale dei nostri ragazzi, aiutandoli – conclude – a diventare cittadini attivi e consapevoli”.