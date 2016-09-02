Vittorio Sgarbi in visita oggi a Cerisano

Due ore nel borgo delle Serre tra Palazzo Sersale, la chiesa del Carmine e San Lorenzo, accompagnato dal sindaco: la visita del critico d'arte e la promessa di tornare

Un insolito venerdì quello di oggi pomeriggio a Cerisano, allietato da una visita assi gradita.

Lo storico e critico d’arte Vittorio Sgarbi ha trascorso circa due ore nel suggestivo borgo delle Serre, accompagnato nel caratteristico tour dal sindaco Lucio Di Gioia, dal Vicesindaco Francesco Santelli, dall’Assessore Francesca Pellegrino e dallo storico Luigi Bilotto.

Prima tappa Palazzo Sersale, maestoso, incantevole, straordinario “è più bello del Castello di Cosenza”-ha dichiarato Sgarbi, rimasto molto ammaliato dall’imponenza del Palazzo.

Ha visitato poi la Chiesa del Carmine, ha seguito dal vivo il completamento degli allestimenti dei palchi per le aree jazz e teatro, ha apprezzato le bellezze della Chiesa di San Lorenzo, dove è rimasto affascinato dalla bellezza di molte opere. Una granita al limone per refrigerarsi dal caldo e via di corsa alla volta di Matera.

Una promessa è stata fatta, che spera di riuscire a mantenere: ritornare a Cerisano durante la manifestazione del Festival delle Serre 2016.