Vivere vegan: ecco i pro e contro

Il numero di persone che rinunciano ai cibi di origine animale sta aumentando e i vegani sono decisamente in crescita. In molti casi la scelta di diventare vegani nasce da una motivazione etica. Di rispetto per gli animali o per motivi ambientali o ancora per esigenze particolari legate al benessere psico-fisico.

Quali alimenti esclude la dieta vegana

Gli alimenti banditi dalla loro dieta non sono solo carne e pesce, ma anche i derivati di origine animale, come uova, latte e latticini. La dieta vegana è quindi molto restrittiva e bisogna prestare attenzione e seguirne una di tipo equilibrato, che preveda tutti i nutrienti necessari al corretto funzionamento dell’organismo.

Se seguita correttamente, si osserverà subito un totale benessere fisico. Si tratta infatti di una dieta detossificante che ripulisce l’intestino dalle scorie, aiuta a ridurre la glicemia e il colesterolo, e ha un effetto anticellulite.

Effetti negativi e carenze da tenere d’occhio

Le note negative possono essere: mal di testa, vomito, chetosi con nausea, spossatezza, carenze nutrizionali.

Quindi se la scelta è quella di diventare vegani, è bene sapere che:

il passaggio a questo regime alimentare deve essere graduale

ogni pasto dovrà contenere proteine

sarà necessario un supplemento di vitamina B12, in quanto questa si trova solo negli alimenti di origine animale. La vitamina B12 è essenziale per le cellule nervose e del sangue, una sua carenza può comportare perdita di peso, di appetito, problemi nervosi e depressione

sarà necessario anche un supplemento di ferro, visto che la forma EME, più facile da assorbire, è maggiormente presente negli alimenti di origine vegetale.

E adesso…a voi la scelta!

ARTICOLO TRATTO DALLA RIVISTA TRIMESTRALE DI SALUTE E BENESSERE ‘VIVI BENE’ DELLA FARMACIA ‘FATA MORGANA’ DI REGGIO CALABRIA

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