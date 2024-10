Vizzari entra a palazzo San Giorgio. L’ente accoglie il neo eletto e saluta Malaspina

Si è tenuto questa mattina, in seconda convocazione, il consiglio comunale di Reggio Calabria, l’ultimo del 2021 riunito poche ore prime dello scoccare del nuovo anno. Fra gli 11 punti all’ordine del giorno, il consiglio ha dato poco votato la “presa atto dimissioni del consigliere comunale sig. Nicola Antonio Malaspina – nomina del surrogante sig. Giuseppe Roberto Vizzari”.

Roberto Vizzari entra a Palazzo San Giorgio

24 presenti, 24 favorevoli. È così che Roberto Vizzari, candidato alle elezioni comunali 2020 nella lista Reggio Attiva, prende il posto di Nicola Malaspina.

La decisione viene accolta dall’applauso dell’aula e da tanti messaggi di congratulazioni da parte di maggioranza e opposizione. Il nome di Vizzari, infatti, non è nuovo all’assise che ha largamente dimostrato l’apprezzamento per il nuovo ingresso in Consiglio comunale.

Il benvenuto del Consiglio comunale

Prima di votare l’approvazione del terzo punto all’ordine del giorno, sono stati davvero numerosi i consiglieri che hanno chiesto al Presidente Marra di poter intervenire per dare il loro benvenuto a Roberto Vizzari. Primo fra tutti Carmelo Versace, sindaco facente funzioni della Città Metropolitana:

“Vizzari porta all’aula un grande contributo. Da parte di tutta maggioranza faccio un grande in bocca al lupo. Il neo consigliere sarà per noi un grande punto di confronto, non solo per la sua esperienza politica, ma anche per quella amministrativa e professionale di lungo corso”.

La maggioranza, dunque, prende atto del suo ingresso, ma non dimentica di salutare l’uscente Nicola Malaspina.

“Ha dato un validissimo contributo – ha concluso Versace – sia alle commissioni che all’aula”.

Anche Demetrio Marino ha preso la parola per salutare il nuovo tassello di palazzo San Giorgio:

“Come minoranza tutta gli auguriamo buon lavoro, certi della sua capacità amministrativa. Ringraziamo il consigliere Malaspina per la passione che ha offerto nella sua attività politica e per l’azione amministrativa messa in campo”.

L’assessore Albanese ha voluto rimarcare quanto detto dai colleghi:

“Conosco molto bene l’amministratore che subentra in questo Consiglio. A nome giunta dò il benvenuto a Roberto Vizzari e saluto calorosamente l’uscente Malaspina che ha dimostrato grande serietà. A lui va un grande ringraziamento”.

Alle parole del componente della Giunta a guida Brunetti hanno fatto seguito le parole di Massimo Ripepi:

“Mi associo al coro di auguri al consigliere Roberto Vizzari. È un ottimo amministratore che sarà un valore aggiunto per noi e per il bene della città. Lo ha già fatto da sindaco, lo farà anche da consigliere di una grande città.

Saluto anche Malaspina che ha dimostrato di essere competente e capace”.

A Ripepi ha fatto seguito Giuseppe Giordano:

“I migliori auguri a Vizzari, amministratore di lungo corso. Con la sua esperienza porterà un contributo importante a questa assise. Inoltre, raccoglie un testimone importante. Malaspina è stato impegnato in modo costante e propositiva in tutte le attività, soprattutto nelle commissioni. Sono convinto che il contributo del neo collega sarà altrettanto propositivo”.

Federico Milia ha aggiunto:

“Da capogruppo di Forza Italia dò il benvenuto al neo consigliere. La sua storia politica parla da sola, la sua stima nell’ambito della PA è di lunghissimo corso e darà senz’altro un apporto importantissimo ai lavori di quest’aula. Ringrazio l’amico Nicola per le battaglie affrontate insieme nell’anno del suo mandato. So che continuerà le sue battaglie che lo hanno contraddistinto anche al di fuori dall’aula”.

Prima di passare alla votazione che ha messo tutti d’accordo sull’ingresso a palazzo San Giorgio dell’ex sindaco di San Roberto, sono intervenuti anche i consiglieri Minicuci e Rulli.