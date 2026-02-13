Ciclone Ulrike, due voli per Reggio dirottati a Catania. Ripartenze regolari
Il forte vento di ieri ha reso difficili le operazioni al Tito Minniti: due voli serali dirottati
13 Febbraio 2026 - 08:48 | di Redazione
Due voli diretti a Reggio Calabria sono stati dirottati su Catania nella serata di giovedì 12 febbraio, a causa del forte vento legato al ciclone Ulrike.
Si tratta dei collegamenti da Barcellona e da Milano Malpensa. Entrambi gli aerei hanno cambiato rotta in fase di arrivo e sono atterrati nello scalo etneo.
Nella notte, poco prima delle 2, i voli sono poi rientrati su Reggio e questa mattina sono ripartiti regolarmente.