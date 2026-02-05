Volley: Amaro Dhelios in campo per l’impegno di Coppa Calabria
Derby in casa dei reggini presso l’Istituto Superiore Righi
05 Febbraio 2026 - 09:44 | Comunicato
Giovedì sera di volley per l’Amaro Dhelios.
Alle ore 20.15, seconda partita della Coppa Calabria, Memorial Giancarlo Naso, per i ragazzi di Mister Roberto Daquino.
L’Olimpia Bagnara è già certa della qualificazione avendo già battuto sia gli amaranto che la Luck -Tigano.
Partita da giocare e derby in casa dei reggini presso l’Istituto Superiore Righi.
La squadra per quanto concerne l’aspetto fisico e tecnico sta bene. Lo staff tecnico si augura che l’ incontro si possa affrontare con la stessa grinta e determinazione dimostrate nelle gare disputate contro Lamezia e Bagnara. È sempre un derby.
Nel prossimo week-end, invece, D’Agostino e soci, giocheranno in casa, al Boccioni, alle ore 17 ospitando Altaflex Catanzaro in occasione della diciassettesima giornata all’interno del sabato amaranto che vedrà, a seguire, giocare le ragazze della Puliservice, in vetta al ranking, contro Pepea Soverato.