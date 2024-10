Volley – Attesa ed entusiasmo per la partita al PalaValentia: Vibo scalda i motori

Mancano ormai solo tre giorni e poi la città di Vibo potrà dare il bentornato alla Tonno Callipo Calabria Volley VV. Tra le schiere dei supporter giallorossi c’è grande attesa ed entusiasmo: per la prima volta nel Campionato di Superlega 2019-20 la formazione calabrese, domenica 15 dicembre alle ore 18, scenderà in campo tra le mura amiche del PalaValentia dopo aver disputato le precedenti cinque partite interne a Reggio Calabria dovendo osservare la regola dei tremila posti a sedere dettata dalla LegaVolley. Un’eccezione rispetto a quanto previsto dal calendario ufficiale che è stata possibile dal momento in cui il presidente di Lega Diego Mosna, l’Amministratore delegato Massimo Righi e tutto il Consiglio di amministrazione hanno prestato attenzione alla richiesta del patron del sodalizio giallorosso Pippo Callipo concedendo il loro permesso per lo svolgimento dell’ultimo match interno del girone d’andata in quella che è la storica casa dei giallorossi. Sono quelli gli spalti da dove il pubblico vibonese ha sostenuto le gesta della Tonno Callipo nel corso delle dodici stagioni giocate nella massima serie della pallavolo italiana.

Sarà una giornata speciale all’insegna delle belle emozioni, del sano divertimento e dell’aggregazione che avrà inizio già prima della gara con una breve cerimonia di consegna degli attestati di partecipazione agli Istituti Scolastici che hanno aderito al progetto “Divertimento in…movimento” le cui attività didattiche sono svolte dagli istruttori del Settore Giovanile della Tonno Callipo con il supporto di altre società attive sul territorio calabrese (Luck Volley Rc, School Volley Taurianova e Ad Polisportiva 1990 Gioiosa Ionica). Un simbolico riconoscimento per gli alunni che da veri protagonisti del progetto, hanno dimostrato di voler conoscere con interesse e curiosità tutte le sfaccettature della pallavolo, apprezzando appieno i momenti di apprendimento e di crescita a loro rivolti nell’ambito dell’iniziativa.

Tornando alla stagione agonistica la gara di domenica contro Vero Volley Monza sarà un’altra prova importante per i ragazzi di mister Cichello che si ritroveranno difronte una squadra che occupa il nono posto in classifica con 12 punti. Una formazione ambiziosa con ottime individualità come il capitano Thomas Beretta, l’opposto polacco Kurek e il palleggiatore Orduna. A presentare la gara domani pomeriggio alle ore 15:30 nella sala stampa del PalaValentia sarà l’atleta tedesco Simon Hirsch, ex di turno (insieme al libero Marco Rizzo), che nell’ultimo match disputato a Latina, domenica scorsa, è stato autore di 14 punti alternandosi in campo nel corso dei cinque parziali giocati con il brasiliano Aboubacar Drame Neto. Senza dubbio i padroni di casa si impegneranno a far bene e a contrassegnare con un risultato positivo la data del ritorno al PalaValentia che coincide con il penultimo turno del girone d’andata di un campionato che viaggia veloce e che fino ad ora ha riservato tante sorprese.