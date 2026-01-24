Volley: la capolista Puliservice si prepara ad una nuova sfida

Percorso netto per capitan Suelen Oliveira e compagne. Perso solo un punticino per strada

Ritorna in campo la C Femminile. La Puliservice capolista non vede l’ora di continuare la propria marcia.

Si gioca, finalmente, a Pizzo. Dopo il rinvio della gara di Coppa Calabria, le amaranto di Mister Giglietta scendono in campo alle ore 18,45 in casa delle giovanissime della Radioxstore Lory Volley Pizzo.

La squadra di Pizzo, sarà l’avversaria della sfida di Coppa Calabria “Memorial Sergio Sorrenti”, il 27 gennaio, sempre in casa della Lory, alle ore 18,

3-0 per le ragazze amaranto in entrambe le sfide stagionali.

Tanto gap, considerando che Pizzo gioca con un team totalmente Young.

Fino al momento, in questa prima fase, percorso netto per capitan Suelen Oliveira e compagne che hanno perso solo un punticino per strada, inanellando tredici successi consecutivi, attendendo la seconda fase, con 5 punti di vantaggio sulle inseguitrici.

Ottimo, il test amichevole giocato al venerdì per le amaranto, contro Palmi, per tenere alto il ritmo.