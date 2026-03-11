Volley, Cirillo: ‘Domotek esempio di sport e orgoglio per la Calabria’

Il presidente del Consiglio regionale ha inoltre annunciato che riceverà a Palazzo Campanella dirigenti, allenatore e squadra

Lo afferma il presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo, esprimendo il proprio plauso alla squadra reggina per il successo ottenuto.

“Questo traguardo va oltre il risultato sportivo: è il segno di quanto lo sport sappia creare comunità, unire generazioni e trasmettere valori come impegno, rispetto e spirito di squadra. La Domotek rappresenta un esempio positivo per tanti giovani e per l’intero territorio“.

Leggi anche

Il presidente del Consiglio regionale ha inoltre annunciato che lunedì 16 riceverà a Palazzo Campanella dirigenti, allenatore e squadra della Domotek, per esprimere a nome suo e dell’Assemblea legislativa calabrese un riconoscimento per lo storico risultato raggiunto e celebrare insieme una vittoria che dà lustro a Reggio Calabria e all’intera regione.

“L’auspicio – conclude il presidente del Consiglio regionale – è che risultati come questo continuino a rafforzare il valore sociale dello sport e a portare sempre più in alto il nome di Reggio Calabria e della Calabria sui palcoscenici nazionali“.