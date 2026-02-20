Volley, impegno in Coppa per la Puliservice. Obiettivo: ribaltarla

Si gioca al Boccioni: sfida importante e da leccarsi i baffi

Voglia di ribaltarla. Voglia di farsi trascinare dal pubblico amico.

Prima di pensare alla grande sfida della Serie A3, con la Domotek capolista impegnata sabato alle ore 18 in casa contro l’imprevedibile Terni al Palacalafiore.

Prima di pensare al derby in campionato, programmato sempre al sabato 21 febbraio 2026 al Boccioni alle ore 19, le amaranto della Puliservice giocano un’avvincente turno di Coppa.

Impazza il Memorial Sergio Sorrenti.

Le ragazze di Mister Giglietta per passare il turno devono far valere il fattore campo, bissare il successo in campionato contro l’imprevedibile Arpaia e ribaltare il pericolosissimo 3-2 a favore delle lametine nella gara di andata.

In caso di vittoria al tie break per capitan Suelen Oliveira e compagne, si volgerà verso il Golden Set, altri quindici punti supplementari per capire chi passerà il turno.

Si gioca alle ore 20.45 al Boccioni: sfida importante e da leccarsi i baffi.