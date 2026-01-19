Volley: la Dhelios strappa un punto sul campo del Lamezia

I segnali visti in Coppa Calabria, per una ridotta ma iper-combattiva Dhelios, sono positivi.

Toccherà continuare a lottare pallone dopo pallone per migliorare la classifica e provare a salvarsi.

Gli amaranto cedono il passo 3-2 sul campo della Volo Virtus Lamezia, team che aveva vinto 0-3 nella sfida di andata giocata al Palaboccioni.

25-14, 21-25, 27-25,15-25 fino al tie break terminato 15-11.

Gli amaranto non giocano bene nel primo set. Solo i lametini in campo, pronti a chiudere la pratica.

Nel secondo set, però, i ragazzi di Roberto Daquino si scuotono iniziando a mostrare un buon gioco soprattutto a muro ed in difesa.

Rocambolesco il terzo set, dopo sul 25 pari, gli amaranto hanno commesso due errori-punto.

Molto bene il quarto set per gli amaranto.

Nel tie break, Lamezia parte forte, Reggio tenta la rimonta, fino al 12-10, ma sarà tardi.

Una bella partita, dove la Dhelios ha fatto capire che c’è ancora tempo per recuperare.

Molto bene Gallitelli per gli ospiti.

Per la Dhelios, molto bene Dodo Scopelliti in tutti i fondamentali.

Un buon gioco che fa ben sperare contro un team, quello lametino rinnovato rispetto ala gara di andata: con buone difese inedite ed un buon gioco corale, gli amaranto strappano un punto in trasferta e guardano con fiducia ai prossimi impegni.

Il 24 gennaio, sarà sfida casalinga al Boccioni, ancora una volta contro la capolista Olimpia Bagnara, vincente tre a uno contro Corigliano nell’ultimo turno.

Due giorni prima, invece, ultimo atto, nella Coppa Calabria “Memorial Giancarlo Nasso” sul campo della Luck-Tigano, presso l’Istituto Righi alle ore 20.15.