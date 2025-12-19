Volley, Billy Gurnari: ‘Alla Domotek c’è un progetto eccellente’

La società amaranto, che con la sua prima squadra maschile in Serie A3 rappresenta l’eccellenza del volley regionale, ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di Billy Gurnari nel ruolo di Direttore Tecnico. Una mossa strategica che non è un semplice arrivo, ma un vero e proprio “ingaggio extralusso” per un’istituzione del volley calabrese, figura di storia, prestigio e competenza riconosciuta a livello regionale e nazionale. Gurnari va a rafforzare ulteriormente il progetto Domotek Volley Sport Specialist, aggiungendo un tassello fondamentale alla visione d’insieme del club.

Da dove nasce questo accordo? Gurnari ha subito chiarito la sua missione: “Andrò a ricoprire un ruolo che si occuperà in modo particolare delle attività, sia tecniche che organizzative, del settore giovanile. Si cercherà di organizzare tutta la ‘carne al fuoco’ che è stata messa,che è davvero tantissima, grazie all’operato della società.

Sarà mio compito ottimizzare le programmazioni sia dal punto di vista tecnico che organizzativo-dirigenziale“. La sua figura sarà quindi centrale e trasversale, con il compito di gestire il coordinamento tecnico tra tutte le componenti del club: dalla Serie A3, alle squadre parallele di Serie C Femminile e Serie C Maschile, fino all’intero e vivace settore giovanile. Un raccordo essenziale tra management, staff tecnico, atleti e tutto l’ambiente del club.

Quali sono state le parole giuste per arrivare a questo “matrimonio”? “È un discorso che va avanti da tempo – spiega Gurnari – Con Antonio Polimeni ci si era già incontrati, si parlava da circa un annetto. È arrivato probabilmente il momento giusto per potersi mettere insieme, mettere a disposizione la mia esperienza e dare un proseguo all’aspetto futuribile di cui la società ha intenzione“.

Un elemento che ha pesato nella scelta è proprio l’ambiente Domotek. “L’ambiente è costituito da persone che fanno pallavolo da tantissimi anni. Cesare Pellegrino, il Direttore Sportivo, ovviamente Antonio Polimeni,… c’è un entourage di gente che viene da anni di pallavolo. È stata una delle motivazioni che mi ha spinto e che mi rende molto carico ed entusiasta per affrontare questa bella sfida“.

Nel volley di oggi, quanto è importante avere un settore giovanile forte? “Proprio questo – conferma Gurnari –. Insieme alla Serie A3 si è costruito qualcosa di importante. Ci sono due squadre di Serie C e dietro un seguito di tanti ragazzini che si stanno avvicinando, grazie al lavoro della prima squadra, che fa da traino, e al gran lavoro nelle scuole. Da lì si parte per costruire i futuri ‘campioncini’ del domani“.

Si stanno scrivendo pagine che rievocano la Reggio Calabria pallavolistica più alta? “Sì, si stanno rievocando quei fasti – commenta Gurnari – e soprattutto io mi auguro di poterli migliorare, di raggiungere veramente quei livelli che magari vanno oltre. È ambizioso, ma guai se non fosse così. Le persone giuste ci sono“.

Tra le novità di spicco, Gurnari cita anche il direttore generale l’Avvocato Marco Tullio Martino: “Una persona di grande entusiasmo e grande competenza, che sta facendo e farà molto bene a tutto l’ambiente“.

C’è emozione nel vedere tutto questo fermento al Palacalafiore? “Io mi emoziono sempre. Guai se mancasse – confessa –. Per me è come se fosse sempre il primo giorno. Poi, rientrare in casa propria e poter costruire qualcosa nel proprio ambiente è una delle emozioni più grandi. Spero che questa emozione si trasmetta a tutto l’ambiente. Vedo un pubblico che cresce di settimana in settimana, uno zoccolo duro. Il grande compito sarà dare continuità a tutto questo e poterci veramente divertire ed emozionare tutti insieme“.

Il profilo di Billy Gurnari parla da solo. Istituzione del volley calabrese, è stato per quattro anni consigliere federale del Comitato Regionale Fipav Calabria e, da quest’anno, è Vice Presidente dello stesso Comitato. La sua carriera in panchina, iniziata nel 1983 con la Mangiatorella, lo ha visto guidare con successo numerose società reggine di primo piano: da Jonicagrumi a Italsomac, Farmasport, Target, Nausicaa, Dacca, fino alla recente esperienza con la Luck. Un palmarès ricco, anche a livello giovanile, frutto di una visione che unisce il risultato alla crescita dei talenti, esperienza consolidata anche in staff tecnici delle selezioni giovanili azzurre.

Una garanzia di qualità per rendere ancora più competitiva la Domotek Volley Reggio Calabria.