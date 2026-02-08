Volley: la Domotek gioca… d’anticipo. Cambia l’orario del match con Sabaudia

Per la seconda volta in stagione, la Domotek Volley cambia orario.

Sotto rete alle ore 16 della domenica, 8 febbraio 2026. Momento magico.

Gli amaranto non perdono in campionato dalla sfida di andata contro l’avversario odierno.

In riva allo stretto arriva la temibile Viridex Sabaudia.

La classifica del girone Blu della Serie A3 Credem sorride agli amaranto di Mister Polimeni, primi con 33 punti e tallonati dalla Bcc Tecbus Castellana Grotte a quota 32.

Il tandem ha fatto il vuoto, considerando che, una Gioia del Colle in crescita esponenziale è terza a quota 24.

Sabaudia, al momento è quarta in coabitazione con l’Aurispa Lecce.

Nella sfida di andata, fu 3-2 a favore del Sabaudia con il tie break 15- 8 fatale per gli amaranto che non riuscirono a rimontare.Da quel momento in poi, accanto alle soddisfazioni di Coppa Italia “Del Monte” con tanto di qualificazione alle Finali Nazionali, Capitan Laganà non si sono più fermati.

Battute in sequenza: Napoli, Terni, Gioia del Colle, Lecce, Galatone, Castellana, Modica e Campobasso.

Sabadia è reduce dalla sconfitta casalinga subita per opera della Joy:attenti a Panciocco, vincitore del campionato nella passata stagione con Lagonegro, gli ex Marco Soncini, che sta giocando da libero ed il centrale Stufano, ed ovviamente il fortissimo Samuel Onwuelo.

Classica diretta sul canale Youtube di Lega Volley con telecronaca di Giovanni Mafrici.

Arbitrano i signori:Claudia Lanza e Marco Colucci.