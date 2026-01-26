Volley: la Domotek vince ancora, il successo è rotondo

Record di pubblico al PalaCalafiore, settimo sigillo consecutivo e primato

La Domotek Volley Reggio Calabria vince la sua settima gara consecutiva. Al Palacalafiore si registra il record di pubblico, una nuova festa collettiva ed una vittoria, sempre in controllo sulla volitiva ma imprecisa Avimecc Modica.

Pungente quando conta il team di mister Antonio Polimeni, da capolista vera, abbracciando il pubblico amico dopo la bellissima vittoria di otto giorni prima sulla contender Castellana Grotte.

Troppo difficile eleggere un Mvp: da Lazzaretto a Laganà, da Saitta a Presta, da un Rigirozzo sempre in crescita a Mancinelli senza dimenticare De Santis ed un gruppo tonico e concentrato.

Modica schiera: Chillemi, Barretta, Cipolloni Save, Mariano, Raso e Buzi.

I locali rispondono De Santis libero, Capitan Laganà, Lazzaretto e Mancinelli, Rigirozzo e Presta,con Saitta palleggiatore.

La cronaca

2-0 sulle ali del capitano Laganà. Devastante ace di Laganà: 3-0. 4-1 a firma Lazzaretto. 7-3 punto di Lazzaretto con la pipe.. 8-4 con Mancinelli al top. Saitta per Laganà non perdona 10-7. Più quattro con Presta deciso sotto rete e De Santis efficiente in ricezione. Laganà è super:protagonista e condottiero.

Nei momenti di difficoltà i punti per resistere all’organizzato Modica sono sempre i suoi. Buzzi scrve il 18-17 che tiene viva Modica. Reagisce Lazzaretto.(19-17). 21-18 sempre sull’asse Saitta-Laganà. Presta è decisivo sotto rete. Saitta firma il set-point a muro. 25-20 in chiusura di primo set grazie all’errore al servizio degli ospiti.

1-1 con un super colpo di Presta. Tanti protagonisti per gli amaranto che volano sul 5-3. 9-5 per Reggio usufruendo di qualche errore di troppo degli ospiti. Bene Mancinelli. S’invola Reggio 16-10. Entrano Lugli e Putini per gli ospiti. La trama non cambia:Reggio sempre avanti. In campo Lopetrone e Parrini per Reggio Calabria. Luca Presta devastante sotto rete(19-14). Lazzaretto realizza il 20 15 dopo un gioco corale da urlo ed un recupero bellissimo di De Santis. Laganà sigla con eleganza il 21 a 16. 22-16 con Mancinelli sempre pungente. Barretta, il migliore dei suoi sigla il 23-18. Proprio lui fallisce il servizio ed è set-point amaranto. 25-19 con il sigillo di Domenico Laganà.

3-3 ad inizio terzo set. Il 6-5 è amaranto dopo consulto al video-check. Più due 10-8 con Lazzaretto in esecuzione. Più 4 con l’ace di Lazzaretto. 15-11 con Rigirozzo pungente sotto rete. Modica cerca la rimonta. Molto bene Lorenzo Bertozzi. Muro di Luca Presta per il 19-15 che tiene lontana l’avversaria. Ace di Laganà per il 20-15. 22-19 al rush finale. Modica sciupa i tentativi di rimonta al servizio(23-19). Mancinelli è l’uomo del match-joint con un muro da urlo. Chi la chiude? Ancora lui, ancora Mancinelli. La Domotek capolista vince e non si vuole fermare.

Il tabellino

Domotek Volley Reggio Calabria-Avimecc Modica 3-0 (25-20,25-19,25,25-21)

Domotek: De Santis, Mancinelli 12, Spinello, Lopetrone, Zappoli, Presta 8, Saitta 2, Motta, Innocenzi, Ciaramita, Laganà 14, Lazzaretto 12, Rigirozzo 4, Parrini. All Polimeni. Ass. Vandir Dal Pozzo

Modica: Barretta 11, Raso, Pappalardo, Bartuzzi 6, Luglio 2, Putini, Chillemi 3, Nastasi, Cipolloni Save, Tomasi, Buzi 8, Italia, Garofalo, Mariano. Ass Di Stefano.

Arbitrano i signori Filippo Erman e Maurizio Martini.