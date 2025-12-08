Cinica, reattiva, magnifica: la Domotek sbanca Terni

Una Domotek cinica, reattiva e magnifica, vince ancora, sfata il tabù trasferta e vola in classifica violando il campo della neopromossa Terni.

Magnifico impatto dal secondo set in poi per gli amaranto trascinati da un favoloso Saitta al palleggio e dalle giocate offensive di Lazzaretto e Laganà. Ma è tutto il gruppo che funziona e che è stato sostenuto da più di 80 tifosi in trasferta, tutti colorati d’amaranto, festanti e vincenti.

La cronaca:

Si inizia con vantaggio Terni sull’otto a cinque, che poi cerca e trova l’allungo sul 16 a 11. Molto bene Biasotto. La rimonta amaranto arriva a metà set: 16 a 15. ConLaganà al servizio arriva il pari. Ottimo contributo di Andrea Innocenzi, finalmente rientrante. Lazzaretto firma i 100 punti nella stagione in corso. Terni però sorpassa e Caporossi sigla il 21 a 17. La Domotek combatte fino 23 a 21. Il muro vincente è umbro: termina 25 a 21.

Parte forte la Domotek nel secondo set. 2 a 6 iniziale. Zappoli e Laganà martellano: 4 a 9. Un grande recupero di De Santis, per un nuovo gioco ed il volo di Zappoli per il 5 a 12. Set sempre in condizione per i ragazzi di Mister Polimeni che alternano giocate al centro molto efficaci con Presta e super punti di Laganà. Zappoli firma l’ace del 23 a 12. Lazzaretto con una pipe firma il 24 a 13 ed il servizio successivo out dei locali firma il successo nel set 14 a 25 per Reggio Calabria.

Equilibrio iniziale nel terzo set; bello il punto di Laganà per il 2 a 3. Ottima partenza nel set per la Domotek: 3 a 7 sulle ali dei punti di Enrico Lazzaretto. 7 a 12 in progress con gli amaranto in ritmo: bellissima l’alzata di Saitta per Lazzaretto. Il muro di Presta firma il 7 a 13. Ancora Presta sigla il muro del 12 a 22. Laganà sigla il punto che vale il set point. Presta, ancora lui, sigla la vittoria nel set col punteggio di 14 a 25.

Equilibratissimo, colpo su colpo anche il quarto set. 14 pari. Reggio si stacca sul +2 sul 16 a 18 con il capitano Domenico Laganà. Terni recupera ancora, si arriva al rush finale tra tensione ed errori reciproci. Terni chiude bene la diagonale del 22 pari. Il solito Laganà reagisce da campione con una contro-diagonale: 23-22. Mancinelli e Parrini a dar manforte sul finale. Il gioco di squadra reggino induce all’errore i rosso verdi che regalano alla Domotek la possibilità di giocare 2 match point. Terni arriva a quota 23 con un errore in battuta amaranto, ma Lazzaretto, con sangue freddo e tecnica, firma il punto della vittoria per il tripudio corsaro amaranto.

Il tabellino

Team Volley Academy Terni-Domotek Volley 1-3

(25-21,14-25,14-25, 23-25)

Terni::Troiani,Trappetti,Broccatelli,Giacomini,Picardo,Martinez 11,Biasotto 0,Dalaczi 8,Caporossi 6,Hristo 16,Bontempo,Catinelli Guglielminetti 4.

Domotek:De Santis,Mancinelli,Spinello,Zappoli 12,Presta 11,Lopetrone,Saitta 3,Innocenti 9,Motta,Ciaramita,Laganà 18,Lazzaretto 21,Rigirozzo,Parrini

Arbitri Gianclaudio Bosica e Claudio Lanza