Volley C Femminile: turno infrasettimanale per la Puliservice

E’ già iniziato con due anticipi il turno infrasettimanale della C Femminile.

Il girone B ha mandato in scena la vittoria esterna della Pepea Soverato sul campo della Radiatore Lory Pizzo, ovvero il successo dell’avversaria del prossimo week-end delle amaranto della Puliservice ed il successo dell’Italsoft Gioia Tauro in casa della Pgs Evergreen.

Mercoledì 12 novembre alle ore 19, le ragazze amaranto della Puliservice, in striscia di vittorie cercano un nuovo pass a Campo Calabro.

Sottorete alla Tensostruttura “Antonella Repaci” del comune Campese per sfidare la Cidue Costruzioni.

Dopo una partenza a razzo, la prossima avversaria delle amaranto ha perso due partite consecutivamente , sul campo del Gioia Tauro nell’ultima uscita e con Lamezia in casa nella penultima.

Squadra da tener d’occhio che ha già battuto Soverato 0-3 in trasferta,Pizzo e la Elio Sozzi al Tie-break.

Settore giovanile importante con tanti iscritti. Lo scorso anno campione regionale under 18 e conseguente finale nazionale e anche Playoff con la serie C guidati dal Mister Emiliano Portella

Le amaranto di Mister Franco Giglietta vanno a caccia di risultato e continuità per mostrare progressi e voglia di vincere.

Il turno infrasettimanale amaranto continuerà al giovedì, il 13 novembre 2025, alle 19:30 per i pallavolisti dell’Amaro Dhelios in casa della forte Altaflex Catanzaro ricordando che, la prima squadra del Network, la Domotek Volley, dopo il bel successo di Modica in trasferta, giocherà domenica alle ore 18 al Palacalafiore ospitando l’imbattuta Campobasso.