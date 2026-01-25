Volley, impresa Dhelios: strappato un punto alla capolista

Capolavoro Amaro Dhelios Reggio Calabria.

Gli amaranto, sovvertono qualsiasi tipo di pronostico e strappano un punto alla capolista Olimpia Pallavolo Bagnara. Termina 2-3 al Boccioni.

Pubblico delle grandi occasioni per la società associata al network Sportspecialist con ricco gruppo dirigenziale al seguito.

I ragazzi di Mister Roberto Daquino non deludono le aspettative, e fanno capire come, il proprio cammino sia ancora tutto da seguire e da scrivere.

25-21,17-25,25-19,18-25 e 13-15 all’interno di una gara combattutissima e palpitante contro la capolista.

Ottimo il primo set, con Cucè in evidenza. Reazione veemente della formazione costiera nel secondo set.

Equiparati a parti invertite, terzo e quarto set. Una battaglia il tie break con continui capovolgimenti di fronte. Parte bene la formazione amaranto sul 3-0.

12-10 che fa ben sperare fino al ritorno del Bagnara con un secco 4-0, sfruttando qualche ingenuità dei locali. Il finale è per l’Olimpia che continua la propria corsa in vetta.

La Dhelios strappa un punto davvero significativo, un buon viatico per la seconda parte di campionato e la corsa salvezza.

Per Capitan D’Agostino e compagni toccherà provare a continuare su questa strada:importante la prossima trasferta di fine mese in casa del Paola.