Volley: al PalaCalafiore la partitissima. La Domotek sfida Gioia del Colle

Coach Polimeni: "Serve un appello al pubblico? E' vano perché Reggio risponderà alla grande come sempre ha fatto"

Domenica 14 dicembre alle ore 18:00 ritorna in campo la Domotek Volley Reggio Calabria.

Grande voglia di continuità. Non sarà facile. Aria da “Big Match” nel maxi impianto reggino.

In riva allo stretto arriva la Joy di Gioia del Colle, squadra fortissima che ha costruito il proprio roster per provare a dominare.

La vittoria per 3-0 contro Modica palesa quanto forte sia l’istinto di ripresa e riscatto della prossima avversaria degli amaranto.

Al termine del mese di Novembre è arrivato l’esperto Giulio Sabbi, opposto dai tantissimi trascorsi in Superlega, passato anche dalla Bulgaria.

Persoglia, Sette, Mariano, Marra, Frumuselu e non solo, sono uomini che palesano la qualità di un roster, sulla carta fortissimo.

In campo, per Capitan Laganà e soci, punti basilari per rincorrere la vetta e per provare a cavalcare l’onda della qualificazione alla Coppa Italia.

Gioia Del Colle,invece, è in ritardo ed ha raccolto finora solo 8 punti contro i 17 dei reggini.

Classica diretta sul canale nazionale di Legavolley con la telecronaca affidata a Giovanni Mafrici.

Arbitrano i signori Giovanni Giorgianni e Gabriele Lunari.

Le dichiarazioni

Coach Antonio Polimeni: “Serve un appello al pubblico? E’ vano – sorride il coach – perché Reggio risponderà alla grande come sempre ha fatto, in maniera ancora più esaustiva. La gente si è già attrezzata, la prevendita è numerosa. Quando hai un pubblico così, che non ha bisogno di un video per essere presente, ti dà una carica ulteriore.

Sicuramente una squadra che con l’ultimo acquisto, Sabbi, di caratura importante – un giocatore che farebbe la differenza anche in A2 – si è ulteriormente rafforzata. Hanno altri effettivi di valore riconosciuto in campionati superiori. Sette,ad esempio, l’anno scorso, ha vinto un campionato di A2“.

Sergio Vandir Dal Pozzo – Assistant Coach: “La formazione di Gioia del Colle è una squadra fortissima. Sulla carta, sapevamo dall’estate che volevano costruire una squadra per salire di categoria e purtroppo per loro, le cose non stavano andando tanto bene, quantomeno per il momento. Ora si sono ripresi, principalmente con l’acquisto di Sabbi, che è un grandissimo palleggiatore. È una squadra molto forte, ma speriamo di vincere. Sarà un grandissimo appuntamento per tutti gli sportivi, con volley di altissimo livello”.