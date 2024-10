Volley – Il preparatore atletico della Tonno Callipo, nello staff tecnico della Nazionale italiana

Al seguito della Nazionale di pallavolo che quest’anno parteciperà all’importante manifestazione sportiva delle Summer Universiadi c’è anche Pasquale Piraino, il collaudato preparatore atletico della Tonno Callipo Calabria Volley.

La sua con la società calabrese è una collaborazione decennale che nel tempo si è consolidata sulle resistenti basi della fiducia e della grande valenza professionale dimostrata nelle svariate situazioni lavorative che ha dovuto affrontare.

Ricevere la nomina di preparatore atletico del gruppo B della Nazionale Maschile di volley è una grande soddisfazione per Piraino che da sempre orbita nell’ambiente sportivo con grande passione e dedizione: “Come tutte le cose inaspettate questa chiamata mi ha regalato tanta gioia ed entusiasmo.”

Il giovane originario di San Costantino Calabro ha già raggiunto da qualche giorno lo staff del gruppo azzurro diretto da Vittorio Sacripanti, che nel corso dell’estate, dal 4 al 13 luglio, sarà impegnato a Napoli nelle Universiadi.

È stata un’opportunità che Piraino non poteva lasciarsi sfuggire: “Al gruppo si aggregheranno a rotazione anche atleti della Nazionale maggiore che si allenano con noi per poi affrontare le gare della Volleyball Nations League. In queste settimane potrò lavorare nel contesto di giovani atleti del futuro pallavolistico ma anche di vedere da vicino giocatori ben strutturati. Sarà un momento formativo per me potermi confrontare con il preparatore degli azzurri e creare programmi di allenamento specifici.”

Il primo incoraggiamento ad affrontare al meglio questa nuova avventura per Piraino è arrivato dal presidente Pippo Callipo: “Appena l’ho informato mi ha spronato ad accettare l’incarico e a farmi valere” ha detto Piraino che confessa di aver già iniziato a studiare – secondo le indicazioni di mister Cichello – le caratteristiche degli atleti che hanno firmato un contratto con la Tonno Callipo per la nuova stagione.