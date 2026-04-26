Volley: la Puliservice si prepara per gara 2. In palio c’è la finalissima

La Puliservice di mister Franco Giglietta ritorna a Lamezia Terme.

Voglia di vincere al Palagatti, di dimostrare che il 3-0 del Palaboccioni è stato una certezza e superare l’imprevedibile Arpaia, conquistando la finalissima per la promozione in Serie B.

Sarà nuovamente re-match della Coppa Calabria, contro la Pallavolo Rossano? Lo scopriremo presto.

capitan Suelen Oliveira e compagne sono pronte a giocare con la solita grinta ed il grande cuore che le contraddistingue. In caso di vittoria delle lametine, rispetto alle sfide antecedenti dove era prevista la formula del Golden Set, si procederà alla gara tre, nuovamente al Boccioni.

Lo staff tecnico amaranto è consapevole che la gara potrebbe rivelarsi tutt’altra storia rispetto alla sfida d’andata ed i trascorsi in Coppa lo hanno dimostrato.

Servirà dunque, una bella prova, compatta e concreta per regalarsi una finalissima tutta da vivere.Si gioca alle ore 20.30 in terra lametina.