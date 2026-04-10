Volley: la Puliservice punta alla semifinale. Sfida al Castrovillari

Di scontato non vi è nulla e occorre ricordare anche le eventualità

Sotto rete alle ore 19 al Palaboccioni. Gara decisiva. Non si può sbagliare.

La Puliservice Reggio Calabria ritorna in campo per gara due del quarto di finale di Playoff.

Gara secca, e non si può sbagliare.

Dopo il successo pre-pasquale, 1-3 al Palafilpo di Castrovillari, le amaranto di Mister Giglietta hanno grande voglia di rispettare i pronostici.

Di scontato non vi è nulla e occorre ricordare anche le eventualità:

In caso di successo reggino, si procederà verso la semifinale giocando la nuova sfida contro la vincente della gara tra Arpaia Lamezia e Bisignano, con la situazione attuale di 3-1 per le lametine che hanno vinto in casa;

Qualora l’Avolio Nova vincesse 3-0 al Palaboccioni passerà il turno;

In caso di vittoria delle giovani del Pollino nella gara del sabato per 3-1 si continuerà con la formula del Golden Set.

Sotto rete alle ore 19 al Boccioni, dopo la sfida della C Maschile della Dhelios contro Corigliano.

Le gare del network Sport Specialist si concluderanno domenica alle ore 18 al Palacalafiore con la sfida della prima squadra, la Domotek Volley,impegnata nella sfida di spareggio per la Serie A2 contro Reggio Emilia.