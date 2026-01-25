Volley: Puliservice senza ostacoli, ancora una vittoria

La Puliservice si conferma un rullo compressore. Le ragazze di Franco Giglietta e Luciano Azzarà sanno solo vincere e camminano di pari-passo con la prima squadra del network, la Domotek di Mister Polimeni, che, questa sera proverà a confermarsi in vetta, con i gradi di massima espressione del volley calabrese, in Serie A3 Credem contro Modica alle ore 19 al Palacalafiore.

Straordinarie e senza sbavature le ragazze amaranto.

Contro l’avversaria del primo turno di Coppa Calabria, Memorial “Sergio Sorrenti”, aspettando il secondo turno, dopo aver già vinto 3-0 nella gara di andata, turno che si giocherà il 27 gennaio,, le amaranto battono ancora una volta Pizzo, per la terza volta in stagione.

Progetto giovanile meritevole per la Radioxstore Lory Volley ma, le amaranto non perdonano.

Questi i parziali: 13-25-9-25,16-25.

Solito copione per la capolista.

Tante risposte da tutto il gruppo, molto bene Noemi Palermo impiegata nel ruolo di opposto.

Dopo l’intermezzo di Coppa, la capolista ritornerà in casa il 31 gennaio per giocare contro la quinta forza del torneo, la Cidue di Campo Calabro, alle ore 19 al Boccioni.