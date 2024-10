Reggio, Waterfront sempre più ‘vicino’: presentazione a palazzo San Giorgio

Un cantiere per lungo tempo fermo nei cassetti e, in seguito, anche fuori a causa del Covid. Adesso, il tanto atteso Waterfront è in dirittura di arrivo e prima del taglio del nastro, l’amministrazione comunale ha pensato ad un programma di iniziative di accompagnamento.

La presentazione dell’opera a palazzo San Giorgio

Prima dell’inaugurazione vera e propria, l’amministrazione di Reggio Calabria ha predisposto una conferenza stampa di presentazione della grande opera che sta per rivoluzione la zona centro-sud della città. Un collegamento tra il porto ed il lungomare in grado di cambiare il volto di Reggio Calabria, ridisegnando, in chiave moderna, attrattiva e innovativa, il rapporto tra la città ed il mare.

Una relazione illustrativa dell’opera e le diverse iniziative verranno presentate domani, mercoledì 10 marzo, nel corso della conferenza stampa che sarà ospitata a Palazzo San Giorgio con inizio alle ore 10.00. Prenderanno parte all’evento: il Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, gli Assessori della Giunta comunale, i progettisti ed i tecnici comunali dei settori coinvolti.

Verso l’inaugurazione del Waterfront

Un momento di partecipazione e approfondimento da parte degli attori sociali coinvolti in cui si collocano gli eventi intermedi che scandiranno, da qui ai prossimi giorni, il percorso verso l’opera. L’idea, più nello specifico, è quella di dare vita ad incontri, tavole rotonde e dibattiti che accenderanno, nuovamente, i riflettori sul Waterfront, con il coinvolgimento di professionisti, parti sociali e associazioni di categoria.