‘We Want to Play Basket’, l’8 marzo torna la festa del Minibasket tutta al femminile

La pallacanestro calabrese si tinge di rosa per celebrare la Giornata internazionale della donna attraverso lo sport e il Minibasket. Domenica 8 marzo 2026 torna infatti su tutto il territorio nazionale “We Want to Play Basket”, la grande giornata dedicata alle bambine che si avvicinano alla pallacanestro, promossa dal settore Minibasket della Federazione Italiana Pallacanestro.

Dopo il grande successo della scorsa edizione, la festa del Minibasket tutta al femminile viene riproposta anche quest’anno con l’obiettivo di coinvolgere sempre più bambine, famiglie e società sportive, trasformando i campi da gioco in luoghi di divertimento, inclusione e crescita.

Due appuntamenti in Calabria tra Siderno e Catanzaro

Anche la Calabria sarà protagonista con due appuntamenti in programma domenica 8 marzo dalle ore 10 alle ore 12. Il primo a Siderno, palestra dell’Istituto Marconi e il secondo a Catanzaro, Pala Pulerà Giovino.

Sarà una mattinata di gioco, entusiasmo e condivisione, in cui le giovani cestiste potranno vivere il campo senza pressioni di classifica ma con la gioia del Minibasket, tra partite, attività ludiche e momenti di socialità.

“Questa giornata rappresenta un momento speciale per il nostro movimento – dichiara il presidente della Fip Calabria Paolo Surace – perché unisce il Minibasket, che è la base della nostra piramide sportiva, alla celebrazione della donna nello sport. Vedere tante bambine correre e sorridere sui campi di basket significa guardare al futuro della pallacanestro con fiducia”.

“Lo sport – prosegue Surace – è uno straordinario strumento educativo e culturale. Eventi come We Want to Play Basket aiutano a trasmettere valori fondamentali come il rispetto, la condivisione e l’uguaglianza delle opportunità. La pallacanestro calabrese vuole continuare a crescere anche attraverso il settore femminile e il Minibasket, creando sempre più spazi per le nuove generazioni”.

La Federazione invita tutte le società, le famiglie e le bambine a partecipare a questa grande festa del Minibasket.