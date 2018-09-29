Giornate speciali dedicate al tonno, involtini, tartara e tagliata, e la novità della pizza 'cu pisci spada' nel menù di pesce dell'Hostaria dei Campi

Week end tutto da vivere e… da gustare. L’Hostaria dei Campi è anche Pescaria dei Campi ed a tutti i suoi clienti propone un ricco menù a base di pesce con le giornate speciali dedicate al tonno.

Involtini, tartara e tagliata, per soddisfare il palato di tutti, ma anche frittura al tagliere terra&mare, spaghetti cozze e vongole e la novità rappresentata dalla “pizza cu pisci spada“.

E poi quello che ormai tutti chiedono “la pizza con crudo e burrata” e la pizza con impasto ai cereali e farina integrale, preparata anche con ciliegini gialli, zucchine, fiori di zucca, mollica e l’immancabile peperoncino, una bontà.

L’Hostaria dei Campi è situata nel cuore di Reggio Calabria, offre solamente prodotti di qualità accompagnati da una gustosa cucina. E’ il luogo ideale in cui poter gustare cucina locale, con prodotti a chilometro zero e biologici, pizza ad alta digeribilità, stuzzicherie e menu senza glutine. Potrai, inoltre, accompagnare i tuoi piatti con un’attenta selezione di birre artigianali e vini provenienti da tutta Italia.

Non dimenticare di prenotare il tuo tavolo dalle ore 17:30 al 0965.324003 oppure chiamando il 349.3610766