Welfare, focus sul nuovo spazio per ragazzi ‘DesTEENazione’

Nel corso dei lavori della V Commissione consiliare (Politiche sociali e della salute, sanità, politiche abitative), presieduta da Gianni Latella, si è tenuta l’audizione dell’assessora comunale al Welfare Lucia Nucera e dei coordinatori della Cooperativa “Arcangelo Michele” Maria Angela Cuzzola e Saverio Sergi. Al centro della seduta il progetto “DesTEENazione – Desideri in azione“, scaturito da una proposta presentata dall’ATS di Reggio Calabria e approvata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che ha portato all’apertura in città di uno “Spazio Multifunzionale” che eroga servizi integrati volti a promuovere nei ragazzi e nelle ragazze l’autonomia, la capacità di agire nei propri contesti di vita, la partecipazione e l’inclusione sociale.

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Il presidente Latella ha ringraziato i referenti della cooperativa, l’assessora Nucera e il settore Welfare per il lavoro profuso nella realizzazione del progetto, auspicando che lo “Spazio Multifunzionale” possa consolidarsi quale punto di riferimento per gli adolescenti della città e per l’intera comunità reggina. L’assessora Nucera, dal canto suo, ha manifestato orgoglio per la realizzazione dello “Spazio Multifunzionale” nell’ex scuola di San Giovannello rimarcando l’alto grado di competenza e professionalità degli uffici comunali che si occupano di Politiche sociali che hanno concepito e organizzato il progetto.

Le attività del progetto DesTEENazione

Elena Mundo, coordinatrice strategica del progetto, ha spiegato che “DesTEENazione” mette al centro proprio i ragazzi, che sono protagonisti attivi nella scelta dei laboratori e delle attività. Le azioni previste includono infatti laboratori, attività di prevenzione dell’abbandono scolastico, tirocini e attività che si svolgono all’esterno, come progetti di utilità sociale nelle scuole e attività educativa di strada. Cuzzola ha illustrato il coordinamento del progetto e si è concentrata sulle attività socio-aggregative, sui progetti di utilità sociale negli istituti superiori e sull’educativa di strada.

Sergi ha invece sottolineato che la visione del progetto è quella che pone i giovani non come portatori di bisogni, ma come persone protagoniste e “portatrici di sogni” a cui dare supporto. Dall’audizione è emerso che tutte le linee del progetto sono attive e che la partecipazione, pur essendo ancora nelle fasi iniziali, è in crescita. Sono comunque in corso attività collaterali di comunicazione e promozione. Nel corso dei lavori sono intervenuti, chiedendo delucidazioni e fornendo spunti, i consiglieri Giuseppe Sera, Giuseppe Giordano e Francesco Barreca.