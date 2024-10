Mister Zavettieri: ‘Bari la mia seconda casa, tifo Reggina’

Reggino, con precedenti importanti sulla panchina del Bari, con una grande occasione mancata proprio all’ultimo istante. Nunzio Zavettieri è stato intervistato da tuttobari.com, questi alcuni passaggi: “Bari è per me una seconda casa. Conservo tantissimi amici.

In quell’anno che si scelse Carmine Gautieri per la panchina eravamo immersi nei problemi, è stata dura. Quando tornò dal ritiro, il coach abbandonò. Angelozzi mi chiese di allenare, ma non avevo il patentino, e mi affiancarono Alberti, allora responsabile del settore giovanile.

Si creò un’alchimia straordinaria, purtroppo non riuscimmo nell’impresa, anche perché arrivammo agli spareggi per la serie A con molti uomini fondamentali in condizioni precarie. Ci fu anche, con il Latina, qualche decisione arbitrale discutibile. Tornare in massima serie sarebbe stato qualcosa di straordinario.

Adesso bisogna innanzitutto che passi questa bufera, dovuta al Coronavirus. Quando si tornerà in campo, il mio auspicio è di vedere in serie B sia la Reggina, compagine per la quale tifo, sia i ragazzi di Vivarini.”

