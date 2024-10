Zio Fedele, le novità non finiscono mai. In arrivo Sangria Party, Spritz Negroni Mania e…

Altra settimana, altri eventi da Zio Fedele. Ecco le sorprese, per questa settimana, del bistrot di Via Zaleuco

Ad alcuni abbiamo dovuto dire ‘arrivederci’, altri sono rimasti a farci compagnia ed altri ancora sono arrivati ed arriveranno in città. Stiamo parlando dei ragazzi Erasmus che, ogni giorno, affollano le strade di Reggio Calabria.

TANDEM LINGUISTICO

Per accoglierli nella città dello Stretto e farli sentire come a casa Zio Fedele ha creato il “tandem linguistico“, l’imperdibile evento del mercoledì sera.

“I mercoledì dallo Zio, quelli belli, quelli in lingua, quelli tra amici”.

Per il 15 maggio lo Zio Poliglotta ha pensato ad un fantastico Sangria Party in compagnia di Esn Reggio Calabria ed i ragazzi Erasmus della nostra città.

Esiste forse qualcosa di più indicato del vino fruttato tipico della Penisola Iberica per dare il benvenuto ai nostri amici stranieri?

NEGRONI & SPRITZ MANIA

Il bistrot da Via Zaleuco ha pensato a delle sorprese per questa settimana del mese di maggio. Il tema di questi giorni è infatti “Negroni&Spritz Mania“.

Lo speciale aperitivo di Zio Fedele, questa settimana, sarà proprio a base di Negroni & Spritz accompagnato da un prodotto tipico amato dai reggini: la crespella.

Un omaggio a quanti fino ad ora hanno apprezzato il lavoro del bistrot e continuano a sceglierlo e preferirlo. Non rimane dunque che assaggiare i drink all’italiano dello Zio accompagnati da crespelle in omaggio.

Spritz + Crispelle 5€

Negroni + Crispelle 6€

in tutte le varianti.

E per martedì 21 maggio lo staff di Zio Fedele ha ideato una giornata accompagnata da uno dei cibi più golosi del nuovo millennio!

Perché Zio Fedele non è un bar non è un ristorante non è un pub ma un emozione.

INFO & PRENOTAZIONI

3393149207