Ucraina, il locale reggino Zio Fedele annulla i prossimi eventi: 'Nostra musica, preghiera di speranza'

Il noto locale del centro città di Reggio Calabria Zio Fedele comunica ai propri clienti l'annullamento dei prossimi eventi in programma. Di seguito la comunicazione dello saff del locale di via Zaleuco:

"Avevamo pensato di annullare l'evento in programma per stasera con i Piccadilly ma vista la mancanza di tempo per avvisare i clienti che avevano già prenotato abbiamo deciso che manterremo questo evento, annullando però tutti gli altri in programma fino a data da destinarsi in attesa degli sviluppi di questa tristissima vicenda. Questa sera la musica dallo Zio sarà una preghiera e tanta speranza e parte dell'incasso della serata verrà devoluto a una famiglia di nostra conoscenza che sta vivendo in Ucraina una situazione più che drammatica".