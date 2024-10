‘Zona Amaranto’: il deludente pareggio della LFA Reggio, le dichiarazioni di Bandecchi e il calciomercato

Come ogni lunedi, torna anche questa sera l’appuntamento su CityNow con “Zona Amaranto“. Si parlerà del deludente pareggio della LFA Reggio Calabria contro il San Luca, al termine di una gara giocata è vero sempre nella metà campo degli ospiti, ma senza mai riuscire a trovare la via della rete. Si è rischiato addirittura di perderla sul solo tiro in porta degli avversari con Pelle che attaccante di razza lo è e sull’unico pallone giocabile, è riuscito a metterlo alle spalle di Martinez. Nel finale il pareggio di Perri su punizione.

Un’occasione sprecata per staccare Real Casalnuovo e Città di S. Agata, consolidare il quarto posto, con il bonus delle due partite in meno disputate rispetto alle dirette concorrenti. Poi il calciomercato e la necessità di almeno altri due interventi dopo l’arrivo anche di Adejo. Serve un uomo d’ordine in mezzo al campo ed un centravanti che faccia gol. E poi ancora le dichiarazioni del sindaco di Terni Bandecchi che hanno diviso la tifoseria amaranto. All’interno della trasmissione, che andrà in onda alle 19,35, spazio alla satira con Gennaro Calabrese e la sua doppia intervista a Bandecchi e Ballarino.