Zorzi e ‘La mia Itaca’, ma anche Tolotti, Avenia, Santoro…
Dopo l'ovazione del PalaCalafiore, il coach neroarancio presenta alle 16 alla Sala Monteleone il libro autobiografico: con lui Santoro, Tolotti, Avenia e altri storici giocatori
17 Dicembre 2018 - 10:02 | di Eva Curatola
Dopo aver ricevuto ieri l’ovazione del PalaCalafiore, Coach Tonino Zorzi si appresta a ricevere l’omaggio di quanti si recheranno, oggi pomeriggio alle ore 16:00 presso la Sala Monteleone, dove il mitico allenatore neroarancio presenterà il suo libro “La mia Itaca”.
L’iniziativa, moderata da Tonino Raffa e promossa da VIOLA INSIDE, associazione che vede tra i propri membri ex giocatori, allenatori e dirigenti, è patrocinata dal Consiglio Regionale, dal CONI Calabria e dal Panathlon Club.
Il libro sarà presentato da Enrico Campana, storica firma della Gazzetta dello Sport ed è prevista la presenza di storici giocatori della Viola quali Santoro, Tolotti, Avenia, Livecchi, Spataro e Brienza.
Come già da tempo comunicato parte del ricavato della vendita del libro verrà devoluta alla raccolta fondi in favore dell’attuale compagine neroarancio.
Fonte: ufficio stampa viola inside