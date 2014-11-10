10 Bands remixano le 10 canzoni del disco dei Go Koala “Electric Skulls radio”

Un remix al giorno dall’ 11 al 20 Novembre sul facebook dei Go Koala: https://www.facebook.com/pages/Go-Koala/152832534867355 “E ‘ tempo di koalizzarci!!”Noi Go Koala abbiamo voluto coalizzarci con tutti i nostri amici musicisti, chiedendo ad ognuno di loro di fare un remix di un brano tratto dal nostro disco “Electric skulls radio”, uscito l’11 Giugno scorso (Alka record label). Non per autocelebrarci, ma per creare una rete di solidi legami artistici, oltre che affettivi.

Un remix al giorno sul Facebook dei Go Koala

Hanno accettato in tantissimi, realizzando grandissimi remix: hanno stravolto le nostre canzoni donandogli una seconda nuova veste e mettendo in mostra le loro grandi doti di produttori! Questo ci lusinga molto. Ma sopratutto ci da la possibilità di far sentire la musica nostra e di tutti quelli che hanno collaborato con noi, mischiando alle nostre canzoni le loro idee ed influenze musicali. Dall’ 11 Novembre sul facebook dei Go koala verrà dedicata una giornata ad ognuna delle prime 10 band che hanno collaborato al progetto: Si avrà la possibilità di sentire il loro remix e si racconterà la storia del gruppo che l’avrà realizzato, dandovi così la possibilità di conoscere il loro universo musicale.

Sono tutte band che a noi piacciono molto, che stimiamo profondamente e che sicuramente vi attrarranno con la loro musica. Alcune le conoscerete, altre no, alcune sono della nostra nebbiosa ma rumorosa provincia ferrarese mentre altre provengono dalle più disparate zone d’Italia: certo è che tutte meriteranno il vostro tempo e la vostra attenzione!

Intanto sul sito www.gokoala.it potete allenare le orecchie con le canzoni originali.www.gokoala.itwww.facebook.com/pages/Go-Koala/152832534867355 www.alkarecordlabel.com www.alkanetwork.tumblr.com