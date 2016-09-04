10 dischi iCompany candidati al Tenco

Sono ben dieci i dischi prodotti e/o distribuiti da iCompany che figurano tra i candidati alle Targhe Tenco 2016. LeTarghe Tenco, attribuite da una giuria coordinata dal Club Tenco e formata da importanti giornalisti e critici musicali, verranno consegnate dal 20 al 22 ottobre durante l’edizione 2016 del Premio Tenco che si svolgerà come di consueto presso il Teatro Ariston di Sanremo.

Di seguito le nomination ricevute dagli artisti pubblicati da iCompany:

Interprete di canzoni non proprie:

Peppe Barra – “…E Cammina cammina”

Fiorenza Calogero – “Nun tardare sole”

Peppe Servillo e Solis String Quartet -“Presentimento”

Canzone singola:

Eugenio Bennato – “Mon père et ma mère”

Opera prima di cantautore:

Marina Mulopulos – “Distichos”

Album in dialetto di cantautore:

Aliunde – “Bonu e malu tempu”

Parafonè – “Amistà”

Tommaso Primo – “Fate, sirene e samurai”

Radicanto – “Memorie di sale”

Album in assoluto dell’anno di cantautore:

Fabrizio Consoli – “10”

Dieci progetti presenti in tutte le 5 categorie delle Targhe Tenco che danno quindi grande riconoscimento al lavoro svolto dalla LABEL di iCompany che, a soli 20 mesi dalla sua nascita, si conferma la CASA DELLA WORLD MUSIC ITALIANA.

Restate collegati perché a breve ci saranno altre clamorose news su iLABEL!!!