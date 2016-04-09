’10 domande’: ospite di Massimo Calabrò, il senatore Giovanni Bilardi

Politica nazionale e locale, sanità e rapporti con Palazzo San Giorgio: il senatore risponde a Massimo Calabrò nella nuova puntata, su Reggio Tv canale 14

Incentrata soprattutto su temi politici la nuova puntata di “10 domande” in onda su su Reggio Tv, canale 14. Ospite di Massimo Calabrò è stato il senatore Giovanni Bilardi.

Dall’appoggio al governo Letta prima e Renzi poi alle questioni più squisitamente locali. Il senatore Bilardi non ha chiuso la porta in faccia al sindaco di Reggio Falcomatà, alla domanda su una ipotesi, ad oggi molto lontana, di appoggio al primo cittadino, nonostante Ncd sia all’opposizione a palazzo san Giorgio. Bilardi ha infatti risposto che “più che gli uomini contano i programmi, se vanno nell’interesse della città, noi saremo pronti a sostenerli“

Si è discusso anche dei rapporti con l’ex Governatore Scopelliti che Bilardi ha definito “buoni sul piano personale”.

Da medico, il senatore nel corso dell’intervista, ha parlato anche di sanità sottolineando che solo potenziando i servizi sul territorio si eviterebbe di ingolfare gli ospedali dando risposte ai cittadini.

La trasmissione andrà in onda sabato alle ore 12,30 con repliche domenica alle 23, lunedì alle 19 e 45 e mercoledì alle 17.