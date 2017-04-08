’10 domande’. Ospite di Massimo Calabrò, Seby Romeo

Terza puntata su Reggio Tv, canale 14, della trasmissione “10 domande” ideata e condotta dal giornalista Massimo Calabrò. Ospite questa settimana il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale Seby Romeo

Soprattutto politici i temi toccati nel corso dalla puntata con l’attuale capogruppo del PD e consigliere comunale a Reggio dal 2001 al 2011. Sull’esperienza di Oliverio alla Regione secondo Romeo è troppo presto per fare un bilancio poiché, a suo dire, ci sono oltre 20 anni di ritardi da recuperare. Si è discusso anche della recente costituzione di un nuovo gruppo al Comune di Reggio extra PD, degli uomini politici che ricorda maggiormente nei 10 anni a palazzo San Giorgio e delle critiche all’operato di Comune e Regione che arrivano anche dalla Sinistra estrema. Sulla questione Alitalia, Romeo ad espressa domanda se nel prossimo mese di giugno Alitalia potrà ripristinare gli orari precedenti e comodi per i viaggiatori, l’esponente del PD ha detto di no e che bisognerà guardare ad altre compagnie. Tra gli argomenti toccati anche il testo di una nuova legge sul diritto allo studio, quella attuale risale al 1985, e che vedrà la luce a breve.

La trasmissione andrà in onda sabato 8 aprile alle ore 12,30 con repliche domenica 9 alle 15,30 e giovedì 13 alle 19,45.