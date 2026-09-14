10eLotto, doppietta da oltre 30mila euro in provincia di Reggio
Doppio colpo nel Reggino al 10eLotto: centrati due premi da 18mila e 12.500 euro
14 Settembre 2026 - 12:19 | di Redazione
Calabria protagonista con il 10eLotto.
Nel concorso di venerdì 11 settembre, come riporta Agipronews, si festeggia una doppietta in provincia di Reggio Calabria: a Villa San Giovanni centrato il colpo più alto di giornata con un 6 Doppio Oro da 18mila euro in via Riviera, seguito dai 12.500 euro di Rosarno grazie a un 6 Oro in piazza Stazione.
L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 13,1 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 2,7 miliardi da inizio anno.
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