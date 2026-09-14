Calabria, incendio al cantiere ‘Maione’, la condanna del sindaco: ‘La protervia criminale non prevarrà’ – FOTO

Nel corso della notte ignoti hanno appiccato un incendio al cantiere di via degli Artigiani, davanti al terminal bus di Vibo Valentia, dove è in corso un importante intervento sui sottoservizi cittadini per la realizzazione del cosiddetto “Progetto Maione”.

Un episodio che il sindaco Enzo Romeo intende condannare con forza:

“Non possiamo accettare che questi rigurgiti criminali possano offuscare l’opera di crescita e risanamento sociale della nostra città, che prosegue all’insegna della legalità. Una città che vuole svilupparsi non può prescindere dalla conclusione di fondamentali opere pubbliche come è quella in corso, fatta oggetto di un vile attentato incendiario. Alla ditta ed agli operai va tutta la nostra vicinanza e solidarietà, al pari della condanna che indirizziamo a coloro che credono di poter piegare l’interesse pubblico e la legalità al volere criminale.