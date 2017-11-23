Seminari su lavoro, formazione e impresa, il Professional Day con oltre 30 aziende e il Fuori-Salone: com'è andata la 12a edizione del Salone dell'Orientamento

Occupazioni del futuro, autoimprenditorialità e formazione mirata hanno fatto da filo conduttore delle giornate che hanno arricchito di contenuti la 12a edizione del Salone dell’Orientamento.

I seminari dell’Università Mediterranea

Ad aprire il ciclo dei seminari è stata l’Università Mediterranea con il prorettore all’orientamento Alberto De Capua che, insieme ai delegati dei vari Dipartimenti dell’Ateneo, ha incontrato gli studenti nell’Auditorium “Calipari”, illustrando le novità legate all’offerta formativa e alle esperienze laboratoriali di Agraria, Ingegneria e Architettura.

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La stessa location ha ospitato il seminario a cura della Regione Calabria e dell’Azienda Speciale Informa della Camera di commercio sul tema “Giovani in Garanzia: il nostro obiettivo una garanzia su misura”. Per l’occasione è intervenuto Roberto Cosentino, dirigente regionale settore Lavoro e Politiche attive: <<La Regione per dare risposte oltre la fascia riconducibile a “Garanzia Giovani” (under 29) e ai soggetti che versano in particolari condizioni socio-economiche, ha studiato specifiche misure prima fra tutte l’avviso in pubblicazione “Dote lavoro e inclusione attiva”, per un finanziamento di 66 milioni di euro>>.

L’incontro è proseguito con gli interventi del segretario generale della Camera di commercio, Natina Crea, e della funzionaria di Informa Marina Crea, che hanno spiegato gli strumenti che l’Ente camerale offre ai giovani che vogliono fare impresa. Restando sul piano delle occasioni lavorative Informa ha dedicato uno spazio seminariale alle occupazioni del futuro, spiegando ai giovani le prospettive nei settori del “Green Jobs” e della “Blue economy”.

Il Professional Day: aziende e candidati a confronto

Come da previsioni ha riscosso grande successo il Professional Day, il momento dedicato all’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Oltre 30 aziende hanno incontrato laureandi, laureati e disoccupati per effettuare colloqui preselettivi e raccogliere curriculum.

L’Apprendistato scuola lavoro, è stato invece oggetto del seminario curato dall’Ufficio Scolastico Regionale e da Enel Energia, con l’illustrazione di un progetto occupazionale che ha visto l’assunzione tramite apprendistato di 145 studenti in tutta Italia, di cui 25 in Calabria.

Fincalabra e gli strumenti per fare impresa

L’innovazione è stato l’argomento principe del workshop “Orientamento al lavoro e creazione d’impresa: gli strumenti di finanziamento” tenuto da Fincalabra, durante il quale la vice presidente Giuliana Barberi ha descritto ai ragazzi il ruolo di Fincalabra e le azioni messe in campo per dare impulso al tessuto produttivo-imprenditoriale regionale. <<Puntiamo a sviluppare la capacità di fare impresa, sostenendo le idee innovative dei giovani che vogliono investire nell’autoimprenditorialità applicando nuove competenze>>.

Competenze che vanno di pari passo con le capacità di ogni ragazzo, e su questo l’Ufficio scolastico regionale, di concerto con Cisme, ha organizzato il seminario “Le attitudini come risorsa per le opportunità lavorative”.

“La figura professionale dell’europrogettista” è stata oggetto del seminario curato da Assoeuro, il cui segretario generale Marco Bartolelli ha ricordato che <<i fondi europei esistono per tutti i tipi di iniziative, ma per usufruirne sono necessarie professionalità ad alti livelli. Qui interviene l’Associazione italiana europrogettisti con attività formative ad hoc per gli imprenditori>>. A seguire Giuseppe Campisi, responsabile sistemi per l’impiego della Regione Calabria, è intervenuto sugli aspetti della legge 4 del 2013 che regola le professioni senza “ordine professionale”.

Gourmet: il seminario con lo chef Filippo Cogliandro

Nell’ambito dell’orientamento non poteva mancare un seminario sull’arte culinaria, rivolto agli studenti degli istituti alberghieri e turistici, dal titolo “Gourmet: una Calabria in forte crescita”, curato dal Ristorante l’Accademia e che ha visto come relatore di spicco lo Chef Filippo Cogliandro. Un incontro di estrema attualità, soprattutto alla luce della classifica stilata dal giornale statunitense “New York Times”, che considera la Calabria come l’unica meta italiana, tra le 52 individuate nel mondo, “imperdibile” per il turismo enogastronomico.

Nutrita partecipazione degli studenti anche nelle attività del “Fuori-Salone”. A fare da apripista il workshop “La formazione professionale quale opportunità per il lavoro-ruolo della Città metropolitana e la cittadinanza europea attiva”, tenuto dal dirigente di settore Francesco Macheda: <<E’ la prima volta che il nuovo Ente partecipa al Salone ospitando un’importante attività formativa. La conoscenza delle opportunità che offre la formazione professionale e la cittadinanza europea attiva – ha precisato -, è sicuramente uno dei fattori di successo per vincere le sfide difficili sul nostro territorio>>. Le attività sono proseguite con una visita guidata di Palazzo Alvaro, e delle opere d’arte all’interno custodite, e della Pinacoteca Civica, che ospita quadri e tele di artisti vari e una sezione scultorea, dedicata a busti marmorei e sculture classiche. Le visite si sono concluse con l’esibizione del Coro “Global Chorus”.

L’altro appuntamento dedicato ai giovani è il momento aggregativo delle 21 a Piazza Duomo, con una serata dedicata a musica e arte grazie alle esibizioni della compagnia “Giocoloreggio”, nata nel 2006, che riunisce artisti di strada di Calabria e Sicilia. A seguire, la serata animata da Radio Touring 104, con il “walking radio”.