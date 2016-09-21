150 piazze, 5.000 volontari

150 piazze per i bambini in ospedale: sabato 24 settembre i volontari ABIO porteranno nelle città italiane il sorriso che ogni giorno regalano ai bambini e agli adolescenti in ospedale.

La Giornata Nazionale ABIO è nata dodici anni fa per raccontare quello che i volontari fanno ogni giorno in oltre 200 reparti di pediatria in tutta Italia, per coinvolgere le persone, invitarle a seguire i corsi di formazione per diventare volontari, spiegare che i bambini, gli adolescenti, i loro genitori, hanno dei diritti anche e soprattutto in ospedale.

Dove incontrare i volontari a Reggio Calabria

A REGGIO CALABRIA in PIAZZA SAN GIORGIO al Corso sarà possibile incontrare i volontari di ABIO Reggio Calabria

Per tutta la Giornata, ai bambini saranno dedicati palloncini, giochi, sorrisi: una vera e propria festa dedicata alla solidarietà e al volontariato.

Tutti potranno sostenere ABIO e ricevere un cestino di pere, simbolo della Giornata: grazie al contributo di tutti le Associazioni potranno realizzare corsi di formazione per portare nuovi volontari nei reparti di pediatria delle città italiane.

Il sito www.abio.org sarà costantemente aggiornato con le piazze interessate dall’evento e tutte le informazioni e i materiali di comunicazione.

Alla dodicesima Giornata Nazionale ABIO è stata conferita la Medaglia del Presidente della Repubblica.

La Giornata Nazionale ABIO aderisce inoltre al Giorno del Dono 2016, iniziativa promossa dall’Istituto Italiano di Donazione.

L’iniziativa ha ottenuto inoltre il Patrocinio del Comune di Reggio Calabria

Che cos’è ABIO e chi sono i suoi volontari

ABIO, Associazione per il Bambino in Ospedale ONLUS, è stata fondata a Milano nel 1978 per promuovere l’umanizzazione dell’ospedale. I volontari ABIO si occupano di sostenere e accogliere, in collaborazione con medici e operatori sanitari, bambini e famiglie che entrano in contatto con la struttura ospedaliera. Fondazione ABIO Italia ONLUS coordina e promuove l’attività delle 66 Associazioni ABIO che con i loro 5.000 volontari, in tutta Italia, offrono un valido e costante supporto ai bambini e alle loro famiglie.

Quest’anno, per la prima volta in assoluto, i cuochi calabresi scendono in piazza a fianco dei volontari in favore dei bambini e degli adolescenti in ospedale. La scuola di cucina “IO CHEF” e i rappresentanti dell’ EQUIPE REGIONALE CUOCHI CALABRESI intratterranno grandi e piccini realizzando insieme ai bambini delle preparazioni a base del frutto simbolo della Giornata Nazionale ABIO: LE PERE, le più buone perché aiutano i bambini in ospedale!

L’impegno di ABIO a Reggio Calabria

ABIO Reggio Calabria è attiva dal 2012

In allegato una scheda informativa sull’attività di ABIO Reggio Calabria

Riferimenti locali

Ufficio stampa ABIO…

Tel. – 349/4098087

E-mail abiorc@live.it

Tel. – 327/8437087