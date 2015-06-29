Ritorna il Cis Calabria, con gli appuntamenti di LUGLIO 2015.

Gli incontri avranno luogo alle ore 21.00 nella suggestiva cornice del Chiostro della Chiesa di San Giorgio al Corso di Reggio Calabria.

Mercoledì 1 luglio 2015 – Ore 21.00 – Chiostro della Chiesa di San Giorgio al Corso di R. C. Il CIS DELLA CALABRIA in collaborazione con il TCI – CLUB DI TERRITORIO di Reggio Calabria presenta QUESTO MARE È PIENO DI VOCI Miti e leggende, musiche e immagini tra Scilla e Cariddi Saluti: Dott. Domenico Cappellano – Presidente TCI – CLUB DI TERRITORIO di Reggio Calabria Dott.ssa Rosita Borruto – Presidente del CIS DELLA CALABRIA Video proiezione a cura del prof. Nicola Petrolino – Esperto e critico di cinema Musiche: Fulvio cantastorie Cama, Francesco “Panchito” Surace (alle percussioni) Venerdì 3 luglio 2015 – Ore 21.00 – Chiostro della Chiesa di San Giorgio al Corso di R. C. Archeologia IL CRISTO RICCIUTO: IL VERO VOLTO DI GESU’? Con video proiezione Relatore: Prof. Daniele Castrizio – Associato di Numismatica – Università di Messina Domenica 5 luglio 2015 – Ore 21.00 – Chiostro della Chiesa di San Giorgio al Corso di R. C. PERCORSI D’ARTE SULL’AMORE dell’Artista Eugenia Musolino Video proiezione ed esposizione di alcune opere La pittrice illustra l’itinerario artistico dei suoi lavori (Pittura – Scultura – Incisione – Acquarello – Terrecotte) Intervento: Prof.ssa Mila Lucisano – Docente di Italiano e Latino liceo scientifico “L. Da Vinci” di R. C. – Componente del Comitato Scientifico del CIS Lunedì 6 luglio 2015 – Ore 21.00 – Chiostro della Chiesa di San Giorgio al Corso di R. C. Incontro con lo scrittore Gianfranco Cordì autore del libro “REALISMO MERIDIANO” Disoblio Edizioni Tavola rotonda Partecipano: Prof.ssa Mattia Milea (Docente di Inglese) – Dott. Franco Iaria – (Scienze Politiche) – Dott. Santino Cundari (Filosofia) – Dott.ssa Rosaria Catanoso (Ricercatrice Università di Messina) Dirige e modera Prof.ssa Emilia Serranò (Già docente di Filosofia) Sarà presente l’Editore Dott. Salvatore Bellantone Mercoledì 8 luglio 2015 – Ore 21.00 – Chiostro della Chiesa di San Giorgio al Corso di R. C. IL FEMMINICIDIO TRA DIRITTO E LETTERATURA: OTELLO E DESDEMONA (Shakespeare); FRANCESCA DA RIMINI (Canto V Inferno di Dante) – LA SONATA A KREUTZER (Tolstoj) Ecc. Relatrice: Ch.ma Prof.ssa Melania Salazar – Ordinario di Diritto Costituzionale – Università Mediterranea di Reggio Calabria – Già Componente della Commissione di Esperti delle Riforme Istituzionali, nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri – Componente del Comitato Scientifico del CIS della Calabria Venerdì 10 luglio 2015 – Ore 21.00 – Chiostro della Chiesa di San Giorgio al Corso di R. C. Circolo di Cultura Greca Apodiafazzi – Centro Internazionale Scrittori della Calabria CIS – Associazione DEDALO ’97 FESTIVAL DELLA COMPLESSITA’ VI EDIZIONE 2015 FESTIVAL DIFFUSO a Km Zero DUE CONVERSAZIONI SOTTO LE STELLE IL PRESENTE VIENE DA LONTANO Presentazione Vincenzo Romeo – Coordinatore organizzativo del Festival della Complessità Presiede: Loreley Rosita Borruto – Presidente del CIS della Calabria Interventi: Carmelo Giuseppe Nucera – Presidente Circolo di Cultura Greca “Apodiafazzi” (La Cultura CalabroGreca – TRACCE DEL PASSATO, prospettive per il futuro) Fulvio Fonno – Presidente di DEDALO ’97 – Ideatore e Coordinatore del Festival della Complessità – (Etruschi, Fenici, Greci, Romani – L’Impero Romano e la Globalizzazione del Mediterraneo) Lunedì 13 luglio 2015 – Ore 21.00 – Chiostro della Chiesa di San Giorgio al Corso di R. C. Storia L’ITALIA E L’EUROPA ALLA VIGILIA DELLA GRANDE GUERRA Relatore: Chiar.mo Prof. Giuseppe Caridi – Ordinario di Storia Moderna dell’Università di Messina – Presidente della Deputazione di Storia Patria per la Calabria 2 Mercoledì 15 luglio 2015 – Ore 21.00 – Chiostro della Chiesa di San Giorgio al Corso di R. C. MODA E FILOSOFIA LA FILOSOFIA DELLA MODA O LA MODA DELLA FILOSOFIA Tavola rotonda Partecipano: Dott.ssa Alessandra Giulivo (Direttore Generale Camera Nazionale Giovani FASHION DESIGNER) Dott.ssa Rosaria Catanoso (Ricercatrice Università di Messina) – Prof. Nicola Petrolino (Esperto e Critico di cinema) Prof.ssa Emilia Serranò (Già docente di Filosofia) Dirige e modera Prof. Gianfranco Cordì (Docente di Filosofia) Allestimento mostra di sei abiti d’epoca a cura della Prof.ssa Irene Sitibondo (Docente al Liceo Artistico “Mattia Preti” di Reggio Calabria) Venerdì 17 luglio 2015 – Ore 21.00 – Chiostro della Chiesa di San Giorgio al Corso di R. C. A CINQUANT’ANNI DEL CONCILIO VATICANO II°: UNA CHIESA APERTA AL MONDO E ALLA MISERICORDIA NELL’UNITA’ DELLA FEDE E NELLA PLURALITA’ DELLE ESPERIENZE Relatore: Dott. Francesco Massara – Già Presidente delle ACLI Provinciali e Regionali Domenica 19 luglio 2015 – Ore 21.00 – Chiostro della Chiesa di San Giorgio al Corso di R. C. L’AGORA’ DEL CANTASTORIE – Quà si campa d’aria Intervengono gli artisti: Fulvio Cama – Comitato Scientifico CIS – (Sezione Musica) Otello Profazio – Intervento del Prof. Ettore Castagna – Musicista ed Etno – antropologo Video del Prof. Nicola Petrolino – Esperto e Critico di cinema – Responsabile Sezione Cinema e Componente del Comitato Scientifico del CIS Lunedì 20 luglio 2015 – Ore 21.00 – Chiostro della Chiesa di San Giorgio al Corso di R. C. Tavola rotonda con lo scrittore Santo Gioffré autore del romanzo storico “IL GRAN CAPITANO E IL MISTERO DELLA MADONNA NERA” – Rubettino Editore Intervengono: Prof. Giovanni de Girolamo – Docente di Lettere a Firenze – Critico d’Arte e di Letteratura Componente Comitato Scientifico del CIS – Prof.ssa Mila Lucisano – Docente di Italiano e Latino – Componente del Comitato Scientifico del CIS – Prof. Nicola Petrolino – Esperto e Critico di cinema – Responsabile Sezione Cinema e Componente del Comitato Scientifico del CIS Mercoledì 22 luglio 2015 – Ore 21.00 – Chiostro della Chiesa di San Giorgio al Corso di R. C. POETI E SCRITTORI A CONFRONTO Partecipano: Carmen Marchese – Francesco Cornelio – Pasquale (Pat) Porpiglia – Antonino Zema I poeti e gli scrittori si raccontano, si leggono e conversano con il pubblico presente Dirige e modera Prof. Giovanni de Girolamo – Docente di Lettere a Firenze – Critico d’Arte e di Letteratura Componente Comitato Scientifico CIS Lunedì 27 luglio 2015 – Ore 21.00 – Chiostro della Chiesa di San Giorgio al Corso di R. C. Presentazione libro AMORE DI MADRE del Canonico Mons. Antonio Morabito – Laruffa Editore Relatore: S. E. Mons. Francesco Oliva Vescovo di Locri-Gerace Intervento: Avv. Michele Salazar – Componente del Consiglio Nazionale Forense Mercoledì 29 luglio 2015 – Ore 21.00 – Chiostro della Chiesa di San Giorgio al Corso di R. C. L’ARAZZO FIAMMINGO DEL MUSEO DIOCESANO DI GERACE Con video proiezione Relatore: Prof. Giacomo Oliva – Direttore del Museo Diocesano e del Tesoro della Cattedrale di Gerace – Responsabile dei Musei Diocesani della Calabria delegato della Conferenza Episcopale Calabra – Docente di Didattica Museale e Storia dell’Archeologia Venerdì 31 luglio 2015 – Ore 21.00 – Chiostro della Chiesa di San Giorgio al Corso di R. C. Astronomia ORIGINE DELL’UNIVERSO E DELLA VITA NEL RAPPORTO TRA SCIENZA E FEDE Video proiezione Relatore: Prof. Agatino Rifatto – Astronomo presso l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) – Laboratorio Astronomico di Capodimonte – Napoli Il programma sarà più dettagliato nei singoli inviti – In caso di pioggia gli incontri si svolgeranno nella Sala della Chiesa di San Giorgio – In seguito sarà pubblicato il programma di Agosto e Settembre